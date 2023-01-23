Нигматуллин назвал двух лучших тренеров в истории российского футбола

Есть тема пацаны! Нашел месяц назад сайт прогнозов на футбол, ну думаю 100% очередное шляпа... Через день любопытство взяло надомною верх и я все же решил взять на пробу. Первый вошел, второй, третий! Короче
теперь жду выхода прогнозов больше чем зарплату. Если кому интересно че за сайт, вот
king-ball.ru Я ведь сам попал на данный сайт так же по рекомендации какого то парня в комментариях, эх знать бы кто он, я бы его сейчас отблагодарил.
Бывший вратарь сборной России Руслан Нигматуллин рассказал, каких российских тренеров он считает лучшими в современной истории.
«Лучший тренер в истории российского футбола – это тот, кто выиграл больше всех чемпионских титулов. Получается, Олег Иванович Романцев – он восемь раз выигрывал чемпионат России.
Следом назову Юрия Павловича Сeмина, который выигрывал чемпионат и очень много Кубков. Он оставил большой след в российском футболе. Да и продолжает оставлять», – заявил Нигматуллин.
- Романцев не тренирует с 2005 года, Семин – с 2021 года.
- Оба специалиста возглавляли сборную России.
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