Нигматуллин назвал двух лучших тренеров в истории российского футбола

Бывший вратарь сборной России Руслан Нигматуллин рассказал, каких российских тренеров он считает лучшими в современной истории.

«Лучший тренер в истории российского футбола – это тот, кто выиграл больше всех чемпионских титулов. Получается, Олег Иванович Романцев – он восемь раз выигрывал чемпионат России.

Следом назову Юрия Павловича Сeмина, который выигрывал чемпионат и очень много Кубков. Он оставил большой след в российском футболе. Да и продолжает оставлять», – заявил Нигматуллин.

Романцев не тренирует с 2005 года, Семин – с 2021 года.

Оба специалиста возглавляли сборную России.

Получи до 10 000 рублей за регистрацию