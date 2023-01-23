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    Нигматуллин назвал двух лучших тренеров в истории российского футбола

    Бывший вратарь сборной России Руслан Нигматуллин рассказал, каких российских тренеров он считает лучшими в современной истории.

    «Лучший тренер в истории российского футбола – это тот, кто выиграл больше всех чемпионских титулов. Получается, Олег Иванович Романцев – он восемь раз выигрывал чемпионат России.

    Следом назову Юрия Павловича Сeмина, который выигрывал чемпионат и очень много Кубков. Он оставил большой след в российском футболе. Да и продолжает оставлять», – заявил Нигматуллин.

    • Романцев не тренирует с 2005 года, Семин – с 2021 года.
    • Оба специалиста возглавляли сборную России.

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    Источник: «Чемпионат»

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    Сегодня, 08:08
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +10

      hgkjhjk 1 час назад

      Есть тема пацаны! Нашел месяц назад сайт прогнозов на футбол, ну думаю 100% очередное шляпа... Через день любопытство взяло надомною верх и я все же решил взять на пробу. Первый вошел, второй, третий! Короче
      теперь жду выхода прогнозов больше чем зарплату. Если кому интересно че за сайт, вот
      king-ball.ru Я ведь сам попал на данный сайт так же по рекомендации какого то парня в комментариях, эх знать бы кто он, я бы его сейчас отблагодарил.

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      Рейтинг: +933

      Riot Zero > hgkjhjk 1 час назад

      Это был я, не благодари.

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