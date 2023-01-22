Гвардиола: «У Холанда невероятные цифры»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола высказался о результативности своего форварда Эрлинга Холанда.

«Его цифры невероятны. Он живет своей профессией 24 часа в сутки, со страстью и любовью. Он стабилен, и это хорошо.

Мы знаем качества Холанда. Это не тот игрок, который будет брать мяч в десяти метрах от штрафной. Это не его задача. Его должны снабжать мячом фантастические игроки вокруг него. Мы адаптируем некоторые движения под Холанда, неплохо справляясь с этим», – сказал испанец.

Сегодня Холанд оформил хет-трик в матче 21-го тура АПЛ против «Вулверхэмптона» (3:0).

У Холанда в сезоне АПЛ уже 4 хет-трика.

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