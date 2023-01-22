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    «Однозначно Сережа». Кавазашвили назвал лучшего футбольного президента в истории России

    Бывший вратарь сборной СССР Анзор Кавазашвили считает Сергея Галицкого из «Краснодара» лучшим футбольным президентом в истории России.

    «Лучший российский футбольный президент в истории — Сережа Галицкий, это однозначно.

    Леонид Федун находится в первой пятерке. То, что Леонид сделал для клуба, — бесценно. Считаю, что нужно повесить табличку на стадионе «Спартака»: «Это построил Леонид Федун». Да, бывали у него ошибки, но он подарил болельщикам то, чего у них никогда не было — стадион. А Галицкий может являться вообще в списке лучших в мире. Все за свои деньги — молодец. Федун также уделял внимание ветеранам всегда — звал на мероприятия, спасибо ему за это», — сказал Кавазашвили.

    • Галицкий основал «Краснодар» в 2008 году.
    • С тех пор команда выходила в группу Лиги чемпионов.
    • Сейчас «Краснодар» идет в РПЛ 8-м.

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    Источник: «РБ Спорт»

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