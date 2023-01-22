Холанд оформил четыре хет-трика быстрее всех в истории АПЛ

Нападающему «Манчестер Сити» Эрлингу Холанду понадобилось 19 матчей, чтобы достичь отметки в четыре хет-трика АПЛ. Норвежец установил рекорд.
Холанд превзошел достижение Рууда ван Нистелроя, который на четыре хет-трика в АПЛ затратил 65 матчей.
- В 19 матчах сезона АПЛ у Холанда 25 голов. Он лидирует в списке бомбардиров.
- По итогам прошлого сезона АПЛ у лучших бомбардиров было 23 гола.
- «Сити» купил Холанда летом у дортмундской «Боруссии».
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Источник: «Бомбардир»