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    Дуглас Сантос: «Драка со «Спартаком» послужит уроком для «Зенита». Нам нужно доказывать свое превосходство на поле и не доводить до кулаков»

    Защитник «Зенита» Дуглас Сантос вспомнил обстоятельства ноябрьской драки в кубковом матче против «Спартака».

    – На твой взгляд, кто был инициатором драки?

    – Для меня очевидно, что инициатор драки – Квинси Промес. У него с самого начала не пошла игра, он довольно быстро начал выходить из себя, стал оскорблять Родригао и Вильмара Барриоса. По ходу всего матча я неоднократно становился свидетелем мелких столкновений на поле. К сожалению, это не закончилось даже после свистка, когда Промес начал выяснять отношения с Барриосом. В итоге все это переросло в столкновение двух сторон.

    Надеюсь, что это послужит уроком Промесу. Он же не ребенок – должен понимать, что так вести себя на поле нельзя. С другой стороны, это должно послужить уроком и нам. Мы должны сохранять холодные головы, не должны реагировать на такие выпады в наш адрес. Нам просто необходимо доказывать свое превосходство над соперниками на поле и не доводить до того, чтобы пришлось размахивать кулаками.

    • Спартаковцы пересматривали драку с зенитовцами в Кубке России.
    • Они радовались точным попаданиям Шамара Николсона.
    • Ямаец ударил кулаком в челюсть Родригао.

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    Источник: телеграм-канал «Спорт-Экспресса»

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    Сегодня, 18:18
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +2718

      a_who 41 минуту назад

      Странно как то на сайте выясняют обстоятельства. Все с одной стороны - с зенитовской.

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      Рейтинг: +28050

      JTherry 1 час назад

      для меня очевидно, что инициатор драки - Барриос, именно он всю игру провоцировал Промеса мелкими фолами, которые судья "отказывался" видеть и наказывать по всей строгости Правил... Сантос хотя бы вывод из драки правильный сделал, когда Родригао получил удар в челюсть - игру надо показывать на поле...)

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      Рейтинг: +700

      SanInstructor > JTherry 28 минут назад

      он и Николсона всю дорогу дрочил...

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