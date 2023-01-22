Дуглас Сантос: «Драка со «Спартаком» послужит уроком для «Зенита». Нам нужно доказывать свое превосходство на поле и не доводить до кулаков»

Защитник «Зенита» Дуглас Сантос вспомнил обстоятельства ноябрьской драки в кубковом матче против «Спартака».

– На твой взгляд, кто был инициатором драки?

– Для меня очевидно, что инициатор драки – Квинси Промес. У него с самого начала не пошла игра, он довольно быстро начал выходить из себя, стал оскорблять Родригао и Вильмара Барриоса. По ходу всего матча я неоднократно становился свидетелем мелких столкновений на поле. К сожалению, это не закончилось даже после свистка, когда Промес начал выяснять отношения с Барриосом. В итоге все это переросло в столкновение двух сторон.

Надеюсь, что это послужит уроком Промесу. Он же не ребенок – должен понимать, что так вести себя на поле нельзя. С другой стороны, это должно послужить уроком и нам. Мы должны сохранять холодные головы, не должны реагировать на такие выпады в наш адрес. Нам просто необходимо доказывать свое превосходство над соперниками на поле и не доводить до того, чтобы пришлось размахивать кулаками.

Спартаковцы пересматривали драку с зенитовцами в Кубке России.

Они радовались точным попаданиям Шамара Николсона.

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