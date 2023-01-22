Каррера: «Миранчук идеально смотрелся бы в «Барселоне»

Ключевое слово смотрелся бы а вот за играл бы или нет это уже другой вопрос )
Бывший главный тренер «Спартака» Массимо Каррера оценил игру полузащитника «Торино» Алексея Миранчука в Италии.
«Миранчук — большой мастер. В Италии уже успели в этом убедиться. «Торино» стал сильнее после его прихода.
Какой чемпионат подошел бы Миранчуку больше итальянского? Примера. В «Барселоне» или «Реал Сосьедаде» Миранчук бы смотрелся идеально», — сказал Каррера.
- У Миранчука в сезоне Серии А 4 гола.
- Всего у игрока в чемпионате Италии 10 голов.
- Миранчук летом должен вернуться в «Аталанту».
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