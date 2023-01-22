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    Каррера: «Миранчук идеально смотрелся бы в «Барселоне»

    Бывший главный тренер «Спартака» Массимо Каррера оценил игру полузащитника «Торино» Алексея Миранчука в Италии.

    «Миранчук — большой мастер. В Италии уже успели в этом убедиться. «Торино» стал сильнее после его прихода.

    Какой чемпионат подошел бы Миранчуку больше итальянского? Примера. В «Барселоне» или «Реал Сосьедаде» Миранчук бы смотрелся идеально», — сказал Каррера.

    • У Миранчука в сезоне Серии А 4 гола.
    • Всего у игрока в чемпионате Италии 10 голов.
    • Миранчук летом должен вернуться в «Аталанту».

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    Источник: «РБ Спорт»

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    Комментарии2
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      Рейтинг: +369

      НикКин 17 минут назад

      Ключевое слово смотрелся бы а вот за играл бы или нет это уже другой вопрос )

      0
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      Рейтинг: +24034

      DOCTOR PENALTY 32 минуты назад

      А на посту главного тренера Каррера. )))

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