Дуглас Сантос: «Удивлен, что Промеса не наказали за драку. Он зачинщик и выходит из ситуации невиновным»

Защитник «Зенита» Дуглас Сантос вспомнил обстоятельства ноябрьский драки в кубковом матче против «Спартака».

– Малкома, Родригао и Вильмара Барриоса дисквалифицировали на шесть кубковых матчей. Не слишком суровое наказание? И удивлен ли, что Квинси Промеса не наказали?

– Да, я очень удивлен. Неприемлемо, когда человек, который все начал, и из-за которого произошла потасовка, выходит из ситуации невиновным, без всяких санкций. Грустно это осознавать, учитывая более жесткие санкции по отношению к нашим игрокам – Малком, Барриос и Родригао понесли чрезмерное наказание. Но главное, чего я не понимаю: почему VAR все не перепроверил? Посмотрите, что делал Промес весь матч, как он действовал в те минуты после свистка. При этом VAR что-то усмотрел в действиях Малкома и удалил его, я этого вообще не понимаю.

Спартаковцы пересматривали драку с зенитовцами в Кубке России.

Они радовались точным попаданиям Шамара Николсона.

Ямаец ударил кулаком в челюсть Родригао.

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