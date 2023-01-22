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  • Дуглас Сантос: «Удивлен, что Промеса не наказали за драку. Он зачинщик и выходит из ситуации невиновным»

Дуглас Сантос: «Удивлен, что Промеса не наказали за драку. Он зачинщик и выходит из ситуации невиновным»

22 января 2023, 15:25
6

Защитник «Зенита» Дуглас Сантос вспомнил обстоятельства ноябрьский драки в кубковом матче против «Спартака».

– Малкома, Родригао и Вильмара Барриоса дисквалифицировали на шесть кубковых матчей. Не слишком суровое наказание? И удивлен ли, что Квинси Промеса не наказали?

– Да, я очень удивлен. Неприемлемо, когда человек, который все начал, и из-за которого произошла потасовка, выходит из ситуации невиновным, без всяких санкций. Грустно это осознавать, учитывая более жесткие санкции по отношению к нашим игрокам – Малком, Барриос и Родригао понесли чрезмерное наказание. Но главное, чего я не понимаю: почему VAR все не перепроверил? Посмотрите, что делал Промес весь матч, как он действовал в те минуты после свистка. При этом VAR что-то усмотрел в действиях Малкома и удалил его, я этого вообще не понимаю.

  • Спартаковцы пересматривали драку с зенитовцами в Кубке России.
  • Они радовались точным попаданиям Шамара Николсона.
  • Ямаец ударил кулаком в челюсть Родригао.

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Источник: телеграм-канал «Спорт-Экспресса»
Россия. Кубок Россия. Премьер-лига Спартак Зенит Дуглас Сантос Промес Квинси
Комментарии (6)
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Freyd
1674391316
Вонучки развонялись что-то.Послали же с аппеляцией.
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VVM1964
1674392110
А я не удивлен, что игрок Зенита выступает с подобным заявлением ...
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NewLife
1674392298
Немытые латиносы не могут победить в игре, решили взять враньем и нытьем.
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Spirit_78
1674393577
Промес фартовый, даже за поножовщину не заехал на зону, какое уж тут наказание за драку может быть?))
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BarStep
1674395729
Телеграм-каналу «Спорт-Экспресс» не понравилось, что тема драки стала сходить на нет.. Решили накинуть говнеца.. Говнецо попало в цель, на всегда работающий на предельных оборотах сектантский вентилятор.. Понеслась.. ЗАново..
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Baggio1986
1674401631
Дебилы гыгышные вылезли
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