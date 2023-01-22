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    Дуглас Сантос: «Удивлен, что Промеса не наказали за драку. Он зачинщик и выходит из ситуации невиновным»

    Защитник «Зенита» Дуглас Сантос вспомнил обстоятельства ноябрьский драки в кубковом матче против «Спартака».

    – Малкома, Родригао и Вильмара Барриоса дисквалифицировали на шесть кубковых матчей. Не слишком суровое наказание? И удивлен ли, что Квинси Промеса не наказали?

    – Да, я очень удивлен. Неприемлемо, когда человек, который все начал, и из-за которого произошла потасовка, выходит из ситуации невиновным, без всяких санкций. Грустно это осознавать, учитывая более жесткие санкции по отношению к нашим игрокам – Малком, Барриос и Родригао понесли чрезмерное наказание. Но главное, чего я не понимаю: почему VAR все не перепроверил? Посмотрите, что делал Промес весь матч, как он действовал в те минуты после свистка. При этом VAR что-то усмотрел в действиях Малкома и удалил его, я этого вообще не понимаю.

    • Спартаковцы пересматривали драку с зенитовцами в Кубке России.
    • Они радовались точным попаданиям Шамара Николсона.
    • Ямаец ударил кулаком в челюсть Родригао.

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    Источник: телеграм-канал «Спорт-Экспресса»

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    Комментарии6
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      Рейтинг: +214

      ПалкоВводецъ (returned) 7 минут назад

      Самого главного подстрекателя и шантажиста, а по совместительству уголовника и наркодилера Свинси Промяса, скрывающегося в Тарасовке от преследования прокуратуры Нидерландов не наказали. Гыгыгы

      0
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      Рейтинг: +7768

      BarStep 31 минуту назад

      Телеграм-каналу «Спорт-Экспресс» не понравилось, что тема драки стала сходить на нет..
      Решили накинуть говнеца..
      Говнецо попало в цель, на всегда работающий на предельных оборотах сектантский вентилятор..

      Понеслась..
      ЗАново..

      2
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      Рейтинг: +4285

      Spirit_78 1 час назад

      Промес фартовый, даже за поножовщину не заехал на зону, какое уж тут наказание за драку может быть?))

      3
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      Рейтинг: +16728

      NewLife 1 час назад

      Немытые латиносы не могут победить в игре, решили взять враньем и нытьем.

      2
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      Рейтинг: +33308

      VVM1964 1 час назад

      А я не удивлен, что игрок Зенита выступает с подобным заявлением ...

      4
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      Рейтинг: +1351

      Freyd 1 час назад

      Вонучки развонялись что-то.Послали же с аппеляцией.

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