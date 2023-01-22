Бушманов: «Удивляет, что Кофрие вышел в «Клермоне» на такой уровень»

А что он там сделал такого что тренер так восхищается? В матче с лилем получил красную, следующий матч выиграли без него , с ним в кубке проиграли хз какой-то команде , обыграли ренн на последних секундах который остался в 9ом, и да он был заменён раньше в этом матче ,то что обыграли последнюю команду турнира с его полном участия матча
Бывший главный тренер «Спартака-2» Евгений Бушманов удивлен уровню игры принадлежащего «Спартаку» защитника Максимилиано Кофрие в «Клермоне».
«Удивляет то, что Кофрие вышел на такой уровень игры в «Клермоне» после того, как получал порцию критики в России. Непонятно, что мешало ему показывать такой уровень в «Спартаке».
Думаю, что говорить о том, смог бы он усилить оборону «Спартака», рановато. Надо смотреть, что будет дальше, а руководству и тренерскому штабу — следить за его дальнейшими выступлениями. Возможность продать его за хорошую сумму кажется более реальным вариантом», – сказал Бушманов.
- Летом игрок должен вернуться в «Спартак».
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