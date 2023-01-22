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    Бушманов: «Удивляет, что Кофрие вышел в «Клермоне» на такой уровень»

    Бывший главный тренер «Спартака-2» Евгений Бушманов удивлен уровню игры принадлежащего «Спартаку» защитника Максимилиано Кофрие в «Клермоне».

    «Удивляет то, что Кофрие вышел на такой уровень игры в «Клермоне» после того, как получал порцию критики в России. Непонятно, что мешало ему показывать такой уровень в «Спартаке».

    Думаю, что говорить о том, смог бы он усилить оборону «Спартака», рановато. Надо смотреть, что будет дальше, а руководству и тренерскому штабу — следить за его дальнейшими выступлениями. Возможность продать его за хорошую сумму кажется более реальным вариантом», – сказал Бушманов.

    • Летом игрок должен вернуться в «Спартак».

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    Источник: «Матч ТВ»

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    Комментарии10
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      Рейтинг: +132

      Александр.Т. 50 минут назад

      А что он там сделал такого что тренер так восхищается? В матче с лилем получил красную, следующий матч выиграли без него , с ним в кубке проиграли хз какой-то команде , обыграли ренн на последних секундах который остался в 9ом, и да он был заменён раньше в этом матче ,то что обыграли последнюю команду турнира с его полном участия матча

      2
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      Рейтинг: +20645

      derrik2000 > Александр.Т. 31 минуту назад

      Вон оно чё, Михалыч...
      А я-то думал, что хоть во хранции за ум взялся...

      1
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      Рейтинг: +459

      Stavr007 52 минуты назад

      да сколько там таких было, Рохо, Кариока, Тиль... очевидно в ком проблема ))

      2
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      Рейтинг: +132

      Александр.Т. 58 минут назад

      А что он там сделал такого что тренер так восхищается?

      0
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      Рейтинг: +20645

      derrik2000 > Александр.Т. 41 минуту назад

      НЕ "косячит"!
      ))))
      А это уже само по себе для него достижение.

      0
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      Рейтинг: +20645

      derrik2000 1 час назад

      Этот рыжий Кофрие У НАС просто "забил" на всё, подписав ОГРОМНЫЙ для него контракт.
      Полагаю, что сама жизнь в России, где он не знал ни языка, ни обычаев, его очень расстраивала.
      В общем, чуждый для него у нас менталитет.
      Ушёл - и ладно.
      Пусть играет, где хочет и будет нужным.
      А В СПАРТАК ЕГО НЕ ПУЩЩАТЬ НИ ПОД КАКИМ ВИДОМ!
      Даже в виде чучела. Да он уже и сам, полагаю, не захочет.

      2
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      Рейтинг: +435

      Baggio1986 1 час назад

      Примеров много таких,и они везде,не только у нас.
      Пример переход Шевченко в Челси,Оуэн в Реал,не каждый игрок может заиграть в любом клубе и в любой стране.

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      Рейтинг: +878

      Rabinovi_ch 1 час назад

      Яркий пример Маркоса Роха, которого вообще в дубль отправляли...
      После ухода из Спартака 60 матчей за сборную Аргентины провел. Может не в игроках дело, а в клубе?

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      Рейтинг: +20645

      derrik2000 > Rabinovi_ch 1 час назад

      "Может не в игроках дело, а в клубе?"

      Здесь дело было НЕ в клубе, а есть КОНКРЕТНЫЙ ВИНОВНИК - кудрявый варелик!
      Когда Рохо, ПРИРОЖДЁННЫЙ КРАЙНИЙ защитник, пришёл в Спартак, кучерявый его сразу перевёл в ЦЕНТР ОБОРОНЫ:" Края у нас всегда только русские".
      А что может сделать крайний защитник, если он НЕ универсал, в центре обороны???
      Правильно - НИЧЕГО ХОРОШЕГО!
      Но кудрявому было по хрен: главное для него в Спартаке было - "Я художник, Я так вижу".
      Потому Рохо и никакой в Спартаке был.
      В МЮ он расцвёл опять и его талант засверкал новыми яркими красками, а Спартак потерял КЛАССНОГО крайнего защитника... (((
      Не, варелику лучше в Ростове сидеть и не высовываться.

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      Рейтинг: +1863

      alefreddy > derrik2000 8 минут назад

      все верно сказано даже добавить нечего просто не на своем месте был игрок а еще и тренер

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