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  • Бушманов: «Удивляет, что Кофрие вышел в «Клермоне» на такой уровень»

Бушманов: «Удивляет, что Кофрие вышел в «Клермоне» на такой уровень»

22 января 2023, 12:47
15

Бывший главный тренер «Спартака-2» Евгений Бушманов удивлен уровню игры принадлежащего «Спартаку» защитника Максимилиано Кофрие в «Клермоне».

«Удивляет то, что Кофрие вышел на такой уровень игры в «Клермоне» после того, как получал порцию критики в России. Непонятно, что мешало ему показывать такой уровень в «Спартаке».

Думаю, что говорить о том, смог бы он усилить оборону «Спартака», рановато. Надо смотреть, что будет дальше, а руководству и тренерскому штабу — следить за его дальнейшими выступлениями. Возможность продать его за хорошую сумму кажется более реальным вариантом», – сказал Бушманов.

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Источник: «Матч ТВ»
Франция. Лига 1 Россия. Премьер-лига Спартак Клермон Кофрие Максимилиано Бушманов Евгений
Комментарии (15)
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Rabinovi_ch
1674381397
Яркий пример Маркоса Роха, которого вообще в дубль отправляли... После ухода из Спартака 60 матчей за сборную Аргентины провел. Может не в игроках дело, а в клубе?
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Baggio1986
1674382369
Примеров много таких,и они везде,не только у нас. Пример переход Шевченко в Челси,Оуэн в Реал,не каждый игрок может заиграть в любом клубе и в любой стране.
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derrik2000
1674384260
Этот рыжий Кофрие У НАС просто "забил" на всё, подписав ОГРОМНЫЙ для него контракт. Полагаю, что сама жизнь в России, где он не знал ни языка, ни обычаев, его очень расстраивала. В общем, чуждый для него у нас менталитет. Ушёл - и ладно. Пусть играет, где хочет и будет нужным. А В СПАРТАК ЕГО НЕ ПУЩЩАТЬ НИ ПОД КАКИМ ВИДОМ! Даже в виде чучела. Да он уже и сам, полагаю, не захочет.
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Александр.Т.
1674384670
А что он там сделал такого что тренер так восхищается?
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Stavr007
1674385033
да сколько там таких было, Рохо, Кариока, Тиль... очевидно в ком проблема ))
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Александр.Т.
1674385157
А что он там сделал такого что тренер так восхищается? В матче с лилем получил красную, следующий матч выиграли без него , с ним в кубке проиграли хз какой-то команде , обыграли ренн на последних секундах который остался в 9ом, и да он был заменён раньше в этом матче ,то что обыграли последнюю команду турнира с его полном участия матча
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Skull_Boy
1674390075
Кто-то просто физрук и партнеры по команде мешки
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zigbert
1674392737
Что там увидел Бушманов в его игре? Работоспособности Кофрие не занимать но позиционно играет слабо.
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