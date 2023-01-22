Обвинившая Алвеса в изнасиловании девушка отказалась от компенсации. Она хочет, чтобы игрок сел

Во время судебного заседания девушка, обвинившая Дани Алвеса в изнасиловании, отказалась от денежной компенсации за причиненный себе вред.

Пострадавшая заявила, что ее главное желание – наказать обидчика по закону, чтобы он получил тюремный срок.

У следствия нет вопросов к показаниям девушки, при этом Алвес в них путался. Ему грозит 12 лет тюрьмы.

В пятницу суд заключил 39-летнего футболиста под стражу без права залога.

Бразильца обвинили в изнасиловании в туалете ночного клуба.

После этого «Пумас» расторг контракт с Алвесом.

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