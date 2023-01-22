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    Обвинившая Алвеса в изнасиловании девушка отказалась от компенсации. Она хочет, чтобы игрок сел

    Во время судебного заседания девушка, обвинившая Дани Алвеса в изнасиловании, отказалась от денежной компенсации за причиненный себе вред.

    Пострадавшая заявила, что ее главное желание – наказать обидчика по закону, чтобы он получил тюремный срок.

    У следствия нет вопросов к показаниям девушки, при этом Алвес в них путался. Ему грозит 12 лет тюрьмы.

    • В пятницу суд заключил 39-летнего футболиста под стражу без права залога.
    • Бразильца обвинили в изнасиловании в туалете ночного клуба.
    • После этого «Пумас» расторг контракт с Алвесом.

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    Источник: El Pais

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    Сегодня, 10:24
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    Комментарии8
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      Рейтинг: +53185

      MaxRnD 3 минуты назад

      Не сошлись в цене

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      Рейтинг: +12900

      Алексей З 24 минуты назад

      Не всё продаётся и не всех можно купить, это уже радует.
      Девушке респект !

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      Рейтинг: +1303

      сутулая собака и лисы 28 минут назад

      а мог раскаяться и признаться, что болен алкоголизмом, сексоманией и прочим говном, записаться на курсы по управлению гневом и членом, сходить свечку поставить, попросив у бога пути просвещения, сми заплатить, что бы выставили на показ, какой он любящий отец и как он страдает и сожалеет о своём ужасном поступке.

      но вместо этого он всё отрицает и нагло ******.
      чтож... в таком случае посадить насильника дело принципа.
      моё уважение этой мадам.

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      Рейтинг: +797

      АКМ-74У 30 минут назад

      Отказалась от компенсации, согласится на огромную компенсацию.

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      Рейтинг: +1565

      Красногвардейчик 32 минуты назад

      Значит не из за денег, значит правда изнасиловал

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      Рейтинг: +797

      АКМ-74У > Красногвардейчик 26 минут назад

      "Женщина утверждает, что бразилец засунул ей руку под нижнее белье."

      Всего-то, это , конечно, некрасиво, но на изнасилование не тянет.

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      Рейтинг: +882

      SLADE2019 > АКМ-74У 18 минут назад

      В разных странах разное определение изнасилование, но за такое 12 лет? Жестоко.

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      Рейтинг: +132

      russkiisergei 1 час назад

      дадут лет 10 и нормально!!!

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