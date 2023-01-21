«Шальке» претендует на Изидора помимо «Лорьяна»

Агент ищет новый клуб форварду «Локомотива» Вильсону Изидору.

Помимо «Лорьяна» интерес к игроку есть со стороны аутсайдера Бундеслиги «Шальке». Немцы готовы арендовать француза. Предложение сделано.

Изидор перешел в «Локо» в январе 2022 года из «Монако» за 3,5 миллиона евро.

Француз забил 11 голов и сделал 5 ассистов в 29 матчах.

Сегодня «Локомотив» покинул Джирано Керк. Он продолжит карьеру в бельгийском «Антверпене».

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