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    Стрельцов объяснил, почему срыв трансфера Дзюбы – благо для «Торпедо»

    Игорь Стрельцов, сын бывшего форварда «Торпедо» Эдуарда Стрельцова, доволен, что трансфер в команду Артема Дзюбы сорвался.

    «Я не знаю, кто его туда суeт. Его уже второй раз пытались пихнуть. Это не торпедовский игрок. По поведению он мне не нравится. Какие отзывы я о нeм слышал…

    Он мог разрушить весь климат, который создаeт тренер, давал бы указания по поводу тренировок. Своим поведением он бы негативно влиял на команду», – сказал Стрельцов-младший.

    • Московский клуб вышел из переговоров с Дзюбой по трем причинам.
    • «Торпедо» вело переговоры с Дзюбой с ноября.
    • Ему предлагали зарплату до конца сезона в размере 500 тысяч евро.

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    Источник: «Чемпионат»

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    Комментарии3
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      Рейтинг: +1582

      koli4ka 12 минут назад

      бедному Здюбе только и остаётся,что в депутаты без головой думы податься,везде пихають,аки сцаную половую трапку....

      1
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      Рейтинг: +24034

      DOCTOR PENALTY 28 минут назад

      Дзюба, хватит гнать волну на Торпедо, иди занимайся своим любимым делом, снимайся в порнороликах.

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      Рейтинг: +1152

      Александр52 1 час назад

      И мы тоже рады.

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