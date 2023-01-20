Стрельцов объяснил, почему срыв трансфера Дзюбы – благо для «Торпедо»

Игорь Стрельцов, сын бывшего форварда «Торпедо» Эдуарда Стрельцова, доволен, что трансфер в команду Артема Дзюбы сорвался.

«Я не знаю, кто его туда суeт. Его уже второй раз пытались пихнуть. Это не торпедовский игрок. По поведению он мне не нравится. Какие отзывы я о нeм слышал…

Он мог разрушить весь климат, который создаeт тренер, давал бы указания по поводу тренировок. Своим поведением он бы негативно влиял на команду», – сказал Стрельцов-младший.

Московский клуб вышел из переговоров с Дзюбой по трем причинам.

«Торпедо» вело переговоры с Дзюбой с ноября.

Ему предлагали зарплату до конца сезона в размере 500 тысяч евро.

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