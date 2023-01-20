В «Спартаке» объяснили отказ «Левски» от товарищеского матча

Обоскакались в Левски...
Стало известно, почему «Левски» решил не играть со «Спартаком» на сборе в Дубае.
«В своем письме представители «Левски» заявили, что с уважением относятся к нашему клубу и рассчитывают на новые встречи в будущем.
Однако из-за реакции болельщиков они приняли решение отказаться от матча 22 января», – говорится в комментарии спартаковской пресс-службы.
- В итоге «Левски» отменил все 3 товарищеских матча с командами из России.
- Помимо «Спартака», планировалось сыграть с «Краснодаром» и «Уралом».
- Ультрас «Левски» протестовали против возможных встреч с клубами РПЛ.
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