В «Спартаке» объяснили отказ «Левски» от товарищеского матча

Стало известно, почему «Левски» решил не играть со «Спартаком» на сборе в Дубае.

«В своем письме представители «Левски» заявили, что с уважением относятся к нашему клубу и рассчитывают на новые встречи в будущем.

Однако из-за реакции болельщиков они приняли решение отказаться от матча 22 января», – говорится в комментарии спартаковской пресс-службы.

В итоге «Левски» отменил все 3 товарищеских матча с командами из России.

Помимо «Спартака», планировалось сыграть с «Краснодаром» и «Уралом».

Ультрас «Левски» протестовали против возможных встреч с клубами РПЛ.

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