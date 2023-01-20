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    В «Спартаке» объяснили отказ «Левски» от товарищеского матча

    Стало известно, почему «Левски» решил не играть со «Спартаком» на сборе в Дубае.

    «В своем письме представители «Левски» заявили, что с уважением относятся к нашему клубу и рассчитывают на новые встречи в будущем.

    Однако из-за реакции болельщиков они приняли решение отказаться от матча 22 января», – говорится в комментарии спартаковской пресс-службы.

    • В итоге «Левски» отменил все 3 товарищеских матча с командами из России.
    • Помимо «Спартака», планировалось сыграть с «Краснодаром» и «Уралом».
    • Ультрас «Левски» протестовали против возможных встреч с клубами РПЛ.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Комментарии6
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      Рейтинг: +18660

      Cleaner 3 минуты назад

      Обоскакались в Левски...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2062

      upiter622 48 минут назад

      Реакции болельшиков Левски,может ЕС их раком ставит?

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +18127

      DVOK68 > upiter622 7 минут назад

      Болгар ставить раком не надо,они сами встать готовы всегда.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +18660

      Cleaner > DVOK68 2 минуты назад

      То турки их, теперь пиндосы...

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      Рейтинг: +6150

      maior-60 1 час назад

      "Братушки" херовы.

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      Рейтинг: +11482

      R_a_i_n 1 час назад

      Придется три неустойки заплатить.

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