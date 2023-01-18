Николич: «Вылет «Локомотива» из РПЛ просто невозможен»

Бывший главный тренер «Локомотива» Марко Николич уверен, что московский клуб не вылетит из РПЛ в этом сезоне.

— «Локомотив» идет 14-м — в шаге от прямого вылета из РПЛ. В такой ситуации точно стоит отпускать капитана?

— Многие говорят, что во второй половине сезона «Локомотив» будет бороться за выживание. Но я на сто процентов уверен, что клуб останется в Премьер-лиге.

В команде много качественных футболистов. У нее много болельщиков, богатые традиции. На мой взгляд, с Бариновым или без него вылет «Локомотива» просто невозможен.

«Локомотив» идет в РПЛ в зоне переходных матчей.

Сезон в РПЛ возобновится в марте.

Регистрируйся и получи 2000 рублей бесплатно