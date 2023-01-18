В «Химках» прокомментировали новость о конфликте Гогниева и Гулиева

Старший тренер «Химок» Ренат Билялетдинов прокомментировал информацию о конфликте полузащитника Аяза Гулиева с главным тренером Спартаком Гогниевым.

«У нас идет нормальный рабочий процесс. Ни у меня, ни у тренерского штаба никаких претензий к Аязу нет. Их всегда можно искать, но работа есть работа. Мы работаем не только с Аязом, но и с другими игроками.

Был рабочий разговор тренера с игроком, и на этом дело закончилось. Обсуждать тут больше нечего», – сказал Билялетдинов.

Гогниев в команде с сентября.

На прошлой неделе он получил лицензию PRO.

Команда идет в зоне вылета.

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