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    Дзюба: «На табло всегда моя фамилия. Я забиваю всегда и в любом состоянии»

    Бывший нападающий сборной России Артем Дзюба поучаствовал в юмористическом ролике ютуб-канала «Плюшки». В нем игроку предъявили претензию, что он терялся на футбольном поле.

    «Я терялся на поле? Посмотрите на табло. Там всегда загорается моя фамилия. Я всегда забиваю. В любом состоянии», – сказал Дзюба.

    • Дзюба вскоре должен подписать контракт с «Торпедо».
    • Игрок без клуба с ноября, когда покинул «Адана Демирспор».
    • Дзюба – лучший бомбардир в истории РПЛ.

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    Источник: «Бомбардир»

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