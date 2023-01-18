Дзюба: «На табло всегда моя фамилия. Я забиваю всегда и в любом состоянии»

Бывший нападающий сборной России Артем Дзюба поучаствовал в юмористическом ролике ютуб-канала «Плюшки». В нем игроку предъявили претензию, что он терялся на футбольном поле.
«Я терялся на поле? Посмотрите на табло. Там всегда загорается моя фамилия. Я всегда забиваю. В любом состоянии», – сказал Дзюба.
- Дзюба вскоре должен подписать контракт с «Торпедо».
- Игрок без клуба с ноября, когда покинул «Адана Демирспор».
- Дзюба – лучший бомбардир в истории РПЛ.
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Источник: «Бомбардир»