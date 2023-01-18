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    Экс-жена Мамаева Алана отсудила у него квартиру в Москве и «Бентли» («Мутко против»)

    Бывшие супруги Павел и Алана Мамаевы продолжают делить имущество.

    «Бывшая супруга Павла Мамаева отсудила у него однушку на Черногрядской улице, парковочное место и «Бентли». При этом она должна заплатить ему 3 миллиона рублей. Павел особо не спорил – он был не против, чтобы это имущество досталось Алане», – написал источник.

    • Сейчас Мамаев живет в ОАЭ с новой женой.
    • У Алана и Павла есть общая дочь Алиса.
    • Мамаев известен по выступлениям за ЦСКА, «Краснодар», «Торпедо» и «Ростов».

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    Источник: телеграм-канал «Мутко против»

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    Комментарии2
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      Рейтинг: +53090

      MaxRnD 19 минут назад

      Быть женой футболиста - это тяжёлая работа для настоящих прожжённых профессионалок. Глушакову приготовиться ...

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      Рейтинг: +33322

      oyabun 27 минут назад

      Сообщение "У Алана и Павла есть общая дочь Алиса" звучит как то очень толерантно, по-европейски ))) Все таки скорее всего "У Алан(ы).."

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