Экс-жена Мамаева Алана отсудила у него квартиру в Москве и «Бентли» («Мутко против»)

Бывшие супруги Павел и Алана Мамаевы продолжают делить имущество.

«Бывшая супруга Павла Мамаева отсудила у него однушку на Черногрядской улице, парковочное место и «Бентли». При этом она должна заплатить ему 3 миллиона рублей. Павел особо не спорил – он был не против, чтобы это имущество досталось Алане», – написал источник.

Сейчас Мамаев живет в ОАЭ с новой женой.

У Аланы и Павла есть общая дочь Алиса.

Мамаев известен по выступлениям за ЦСКА, «Краснодар», «Торпедо» и «Ростов».

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