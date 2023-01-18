Экс-жена Мамаева Алана отсудила у него квартиру в Москве и «Бентли» («Мутко против»)

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Бывшие супруги Павел и Алана Мамаевы продолжают делить имущество.
«Бывшая супруга Павла Мамаева отсудила у него однушку на Черногрядской улице, парковочное место и «Бентли». При этом она должна заплатить ему 3 миллиона рублей. Павел особо не спорил – он был не против, чтобы это имущество досталось Алане», – написал источник.
- Сейчас Мамаев живет в ОАЭ с новой женой.
- У Алана и Павла есть общая дочь Алиса.
- Мамаев известен по выступлениям за ЦСКА, «Краснодар», «Торпедо» и «Ростов».
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