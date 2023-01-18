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    «Он левый мизинец от Шевченко. Попахивает откатами или еще чем-то». Агент Сафонов – о трансфере Мудрика за 100 миллионов

    Футбольный агент Алексей Сафонов прокомментировал трансфер нападающего Михаила Мудрика из «Шахтера» в «Челси».

    — За такие деньги он бы любой команде признался в любви. Мудрик — левый мизинец от уровня Андрея Шевченко. Просто сразу попахивает, как раньше в футболе говорили, или откатами, или еще чем‑то. Тут футболом пахнет в меньшей степени. Как за игрока, который провел один сезон, 100 миллионов давать и подписывать на 8,5 лет… Он через год сдуется. Были такие трансферы, как Дмитрия Чигринского отдавали в «Барселону» за 25 миллионов. Он за год ни одной игры не сыграл. И его вернули в «Шахтер» за 15 миллионов.

    Хоть и говорят, что игрок стоит столько, сколько за него платят. Но тут явный перебор. Английские специалисты смеются над этой ситуацией.

    — Можно ли сопоставить Хвичу Кварацхелию с Мудриком?

    — Хвича гораздо более раскрученный игрок. Он на деле показывает класс. Любимец Неаполя. Если так рассуждать, то за Хвичу надо платить сумму с еще одним нулем по отношению к сумме трансфера Мудрика.

    • «Челси» заплатил за игрока 70 миллионов евро. Еще 30 предусмотрены в виде бонусов.

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    Источник: «Матч ТВ»

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    Сегодня, 07:52
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +9701

      САДЫЧОК 1 час назад

      Дурик ! Посмотри сюжеты , про этого игрока !
      Как такие неадекваты становятся агентами ?!

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