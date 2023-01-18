«Он левый мизинец от Шевченко. Попахивает откатами или еще чем-то». Агент Сафонов – о трансфере Мудрика за 100 миллионов

Футбольный агент Алексей Сафонов прокомментировал трансфер нападающего Михаила Мудрика из «Шахтера» в «Челси».

— За такие деньги он бы любой команде признался в любви. Мудрик — левый мизинец от уровня Андрея Шевченко. Просто сразу попахивает, как раньше в футболе говорили, или откатами, или еще чем‑то. Тут футболом пахнет в меньшей степени. Как за игрока, который провел один сезон, 100 миллионов давать и подписывать на 8,5 лет… Он через год сдуется. Были такие трансферы, как Дмитрия Чигринского отдавали в «Барселону» за 25 миллионов. Он за год ни одной игры не сыграл. И его вернули в «Шахтер» за 15 миллионов.

Хоть и говорят, что игрок стоит столько, сколько за него платят. Но тут явный перебор. Английские специалисты смеются над этой ситуацией.

— Можно ли сопоставить Хвичу Кварацхелию с Мудриком?

— Хвича гораздо более раскрученный игрок. Он на деле показывает класс. Любимец Неаполя. Если так рассуждать, то за Хвичу надо платить сумму с еще одним нулем по отношению к сумме трансфера Мудрика.

«Челси» заплатил за игрока 70 миллионов евро. Еще 30 предусмотрены в виде бонусов.

Получи до 10 000 рублей за регистрацию