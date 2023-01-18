«Арсенал» хочет купить Хвичу, Дзюба близок к переходу в «Торпедо», «Спартак» согласовал трансфер Тавареша и другие новости

«Спартак» согласовал трансфер Тавареша. Связи «Бенфики» с Украиной не помешают переходу.
Морган: «Тен Хаг будет стоять передо мной на коленях и извиняться перед Роналду, когда «Арсенал» выиграет АПЛ».
«Арсенал» хочет купить Хвичу. Трансфер оценивается в 100 миллионов.
Орлов: «У нас слабые тренеры. На всю страну есть только двое».
«Бавария» объявила о подписании контракта с 17-летним Ибрагимовичем.
Футболистка «Астон Виллы» Леманн выложила фото с отдыха в купальнике.
У Гулиева и Гогниева возник конфликт на сборах «Химок». Игрок предложил тренеру выйти один на один.
Известная российская порноактриса повторила фото Месси в постели.
«Спартак» был готов подписать Сычевого только при одном условии.
Дзюба ради «Торпедо» готов снизить финансовые требования. У него нет других предложений.