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    «Бенфика» не хочет продавать Тавареша в «Спартак» из-за участия в акции «Вместе за Украину»

    Переход защитника «Бенфики» Томаша Тавареша в «Спартак» может сорваться.

    «Переговоры идут тяжело:

    1. У «Бенфики» на руках предложение от турецкого клуба: один из плюсов этого оффера – солидные проценты с перепродажи Томаша.

    2. Лиссабонцы опасаются проблем с переводом денег из-за санкций. История срыва трансфера Карцева в «Динамо» – яркий пример того, что может пойти не так.

    3. Орлы боятся репутационных потерь: в октябре 22-го клуб подписал меморандум о сотрудничестве с «Шахтером» – они проводят гуманитарную акцию «Вместе за Украину». Важно, что это португальская идея и родилась она еще той весной: в ней уже поучаствовали президент Руй Кошта и техдир Луизао. Их сильно заботят возможные издержки.

    В общем, боссы «Бенфики» в раздумьях. Пока они склоняются к продаже своего воспитанника в Турцию», – написал в телеграме инсайдер Иван Карпов.

    • Сообщалось, что в 21-летнем португальце заинтересован тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль.
    • Абаскаль и Тавареш пересекались в прошлом сезоне в «Базеле».
    • Тавареш выступал за сборные Португалии разных возрастов.
    • Игрок стоит 2 миллиона евро.

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    Источник: телеграм-канал Ивана Карпова

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    Сегодня, 19:42
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +1847

      alefreddy 37 минут назад

      поломаться ради Украины и все равно продать

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      Рейтинг: +1074

      ScarlettOgusania > alefreddy 10 минут назад

      кому ты веришь - это же пост Карпова-алкаша, этот соврет, недорого возьмёт, у него такса за фейки 30 тысяч рублей. Тавареш перейдет в Спартак!)

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      Рейтинг: +192

      ПалкоВводецъ (returned) 1 час назад

      Ссыкуны и подстилки ВША. Вот он Еврорейх во всей красе.

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      Рейтинг: +1578

      koli4ka 1 час назад

      отдать в Турцию и никакого головняка...и спишь себе спокойно.

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