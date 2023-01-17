«Бенфика» не хочет продавать Тавареша в «Спартак» из-за участия в акции «Вместе за Украину»

Переход защитника «Бенфики» Томаша Тавареша в «Спартак» может сорваться.

«Переговоры идут тяжело:

1. У «Бенфики» на руках предложение от турецкого клуба: один из плюсов этого оффера – солидные проценты с перепродажи Томаша.

2. Лиссабонцы опасаются проблем с переводом денег из-за санкций. История срыва трансфера Карцева в «Динамо» – яркий пример того, что может пойти не так.

3. Орлы боятся репутационных потерь: в октябре 22-го клуб подписал меморандум о сотрудничестве с «Шахтером» – они проводят гуманитарную акцию «Вместе за Украину». Важно, что это португальская идея и родилась она еще той весной: в ней уже поучаствовали президент Руй Кошта и техдир Луизао. Их сильно заботят возможные издержки.

В общем, боссы «Бенфики» в раздумьях. Пока они склоняются к продаже своего воспитанника в Турцию», – написал в телеграме инсайдер Иван Карпов.

Сообщалось, что в 21-летнем португальце заинтересован тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль.

Абаскаль и Тавареш пересекались в прошлом сезоне в «Базеле».

Тавареш выступал за сборные Португалии разных возрастов.

Игрок стоит 2 миллиона евро.

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