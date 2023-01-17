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    Орлов: «У нас слабые тренеры. На всю страну есть только двое»

    Спортивный журналист Геннадий Орлов недоволен качеством российской тренерской школы.

    «У нас слабые тренеры. На всю страну только два тренера: Сергей Семак и Валерий Карпин. Все остальное сомнительно.

    Конечно, Гильермо Абаскаль любопытен и Славиша Йоканович в «Динамо» что-то пытается сделать. Но они еще мало работают, мне знаем, на что они способны. А своих российских тренеров нет. Ну, что это такое, Спартак Гогниев стал тренером команды РПЛ. Кто он? Чего добился как тренер?

    Вадима Гаранина назначили в «Сочи», она развалил там команду. Они не обучены. Наша школа тренеров очень низкого уровня», – сказал Орлов.

    • Орлов ранее возглавлял футбольную кафедру в спортивном вузе Санкт-Петербурга.
    • Журналист ранее профессионально играл за «Зенит».
    • Семак выиграл с «Зенитом» 4 последних сезона РПЛ.

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    Источник: «РБ Спорт»

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    Комментарии2
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      Рейтинг: +1240

      сутулая собака и лисы 8 минут назад

      только один, это карпин.
      я бы посмотрел на семака в ростове, весь состав которого как один трансфер малкома.

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      Рейтинг: +155

      eugen-han 21 минуту назад

      Орлов до невозможности банален. У нас много на самом деле хороших тренеров, но только не у всех есть приемлемые для работы условия, которые дают не всем и не каждому. В одной и той же команде на пример ставят поочередно тренерам одну и туже задачу, но только условия её решения оказываются различными и неодинаковыми.

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