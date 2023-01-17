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  • Орлов: «У нас слабые тренеры. На всю страну есть только двое»

Орлов: «У нас слабые тренеры. На всю страну есть только двое»

17 января 2023, 19:00
9

Спортивный журналист Геннадий Орлов недоволен качеством российской тренерской школы.

«У нас слабые тренеры. На всю страну только два тренера: Сергей Семак и Валерий Карпин. Все остальное сомнительно.

Конечно, Гильермо Абаскаль любопытен и Славиша Йоканович в «Динамо» что-то пытается сделать. Но они еще мало работают, мне знаем, на что они способны. А своих российских тренеров нет. Ну, что это такое, Спартак Гогниев стал тренером команды РПЛ. Кто он? Чего добился как тренер?

Вадима Гаранина назначили в «Сочи», она развалил там команду. Они не обучены. Наша школа тренеров очень низкого уровня», – сказал Орлов.

  • Орлов ранее возглавлял футбольную кафедру в спортивном вузе Санкт-Петербурга.
  • Журналист ранее профессионально играл за «Зенит».
  • Семак выиграл с «Зенитом» 4 последних сезона РПЛ.

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Источник: «РБ Спорт»
Россия. Премьер-лига Зенит Ростов Карпин Валерий Семак Сергей Орлов Геннадий
Комментарии (9)
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eugen-han
1673972424
Орлов до невозможности банален. У нас много на самом деле хороших тренеров, но только не у всех есть приемлемые для работы условия, которые дают не всем и не каждому. В одной и той же команде на пример ставят поочередно тренерам одну и туже задачу, но только условия её решения оказываются различными и неодинаковыми.
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сутулая собака и лисы
1673973194
только один, это карпин. я бы посмотрел на семака в ростове, весь состав которого как один трансфер малкома.
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cska1948
1673976640
Пусть Семак с Химками станет чемпионом России, тогда можно будет сказать, что он тренер с большой буквы.
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Павелий
1673980012
А когда это добротный игрок Сергей Семак стал хорошим тренером? Серёжа - газпромовский соплежуй - это да. А до тренера ему ещё очень далеко.
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шахта Заполярная
1673980558
Карпин - согласен, семак физрук.
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koli4ka
1673982007
а как же то светило,о котором почти уже год как пишут ЭКС-тренер "Химок", что как и Здюба неустроенный...
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Вомбат
1673987035
Да, двое. Абаскаль и Карпин.
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