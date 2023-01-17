Орлов: «У нас слабые тренеры. На всю страну есть только двое»

Спортивный журналист Геннадий Орлов недоволен качеством российской тренерской школы.

«У нас слабые тренеры. На всю страну только два тренера: Сергей Семак и Валерий Карпин. Все остальное сомнительно.

Конечно, Гильермо Абаскаль любопытен и Славиша Йоканович в «Динамо» что-то пытается сделать. Но они еще мало работают, мне знаем, на что они способны. А своих российских тренеров нет. Ну, что это такое, Спартак Гогниев стал тренером команды РПЛ. Кто он? Чего добился как тренер?

Вадима Гаранина назначили в «Сочи», она развалил там команду. Они не обучены. Наша школа тренеров очень низкого уровня», – сказал Орлов.

Орлов ранее возглавлял футбольную кафедру в спортивном вузе Санкт-Петербурга.

Журналист ранее профессионально играл за «Зенит».

Семак выиграл с «Зенитом» 4 последних сезона РПЛ.

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