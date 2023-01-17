Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Игра: вспомните 20 самых дорогих трансферов в истории футбола
    Игра: вспомните 20 самых дорогих трансферов в истории футбола
    2 Игра: вспомните все 50 команд в истории чемпионата России
    Игра: вспомните все 50 команд в истории чемпионата России
    3 Тест на знание РПЛ: отгадайте 10 игроков по необычному фото
    Тест на знание РПЛ: отгадайте 10 игроков по необычному фото

    Дзюба ради «Торпедо» готов снизить финансовые требования. У него нет других предложений

    Нападающий Артем Дзюба, скорее всего, продолжит карьеру в «Торпедо».

    «Сейчас «Торпедо» — единственный вариант, который есть у Дзюбы, поэтому Артeм готов подвинуться в финансовом аспекте», – сказал источник.

    • «РБ Спорт» на прошлой неделе сообщил, что соглашение между сторонами будет рассчитано на полгода.
    • 34-летний форвард осенью расторг контракт с «Адана Демирспор», в составе которого провел 5 матчей.
    • С тех пор россиянин находится без клуба.

    В какой клуб уйдет Дзюба: медиа говорили о «Пари HH», трансфер обсуждала «Bенeция», но сейчас он, кажется, близок к контракту с «Тоpпедo»

    Все трансферы РПЛ этой зимы: «Спартaк» приобрел защитника из Парагвая, Глушаков и «Xимки» расторгли контракт

    Регистрируйся и получи 2000 рублей бесплатно

    Новости по теме
    Куда нужно перейти Дзюбе? 6
    В какой клуб уйдет Дзюба: медиа говорили о «Пари НН», трансфер обсуждала «Венеция», но сейчас он, кажется, близок к контракту с «Торпедо» 1
    «Торпедо» хочет подписать Дзюбу в ближайшие дни
    Источник: «Чемпионат»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 18:18
    Комментарии1
    ...
    • ...
      Рейтинг: +11392

      alex1951 1 час назад

      Тема Дзю опять всплыла.... Затрахали.
      Какой с него игруля...ни нормальной практики...ни приличной подготовки....
      В Зените звездил,играли на его рост.....и прочее....
      Спартак кинул...с Зенитом тоже ясно....акции упали....так чего тебе, смерд ,не угомонится......

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11