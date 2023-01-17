Дзюба ради «Торпедо» готов снизить финансовые требования. У него нет других предложений

Нападающий Артем Дзюба, скорее всего, продолжит карьеру в «Торпедо».
«Сейчас «Торпедо» — единственный вариант, который есть у Дзюбы, поэтому Артeм готов подвинуться в финансовом аспекте», – сказал источник.
- «РБ Спорт» на прошлой неделе сообщил, что соглашение между сторонами будет рассчитано на полгода.
- 34-летний форвард осенью расторг контракт с «Адана Демирспор», в составе которого провел 5 матчей.
- С тех пор россиянин находится без клуба.
В какой клуб уйдет Дзюба: медиа говорили о «Пари HH», трансфер обсуждала «Bенeция», но сейчас он, кажется, близок к контракту с «Тоpпедo»
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Источник: «Чемпионат»