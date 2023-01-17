«Спартак» согласовал трансфер Тавареша. Связи «Бенфики» с Украиной не помешают переходу

«Спартак» и «Бенфика» согласовали трансфер защитника Томаша Тавареша, сообщает Metaratings.

Московский клуб улаживает последние детали сделки. Участие «Бенфики» в гуманитарной акции «Вместе за Украину» не помешает осуществлению трансфера. Других проблем, кроме технических сложностей с графиками платеже, между сторонами нет.

Контракт с Таварешем уже согласован. Его медосмотр для «Спартака» должен пройти в Москве до конца этой недели.

Сообщалось, что в 21-летнем португальце заинтересован тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль.

Абаскаль и Тавареш пересекались в прошлом сезоне в «Базеле».

Тавареш выступал за сборные Португалии разных возрастов.

Игрок стоит 2 миллиона евро.

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