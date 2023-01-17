Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Игра: вспомните 20 самых дорогих трансферов в истории футбола
    Игра: вспомните 20 самых дорогих трансферов в истории футбола
    2 Игра: вспомните все 50 команд в истории чемпионата России
    Игра: вспомните все 50 команд в истории чемпионата России
    3 Тест на знание РПЛ: отгадайте 10 игроков по необычному фото
    Тест на знание РПЛ: отгадайте 10 игроков по необычному фото

    «Спартак» согласовал трансфер Тавареша. Связи «Бенфики» с Украиной не помешают переходу

    «Спартак» и «Бенфика» согласовали трансфер защитника Томаша Тавареша, сообщает Metaratings.

    Московский клуб улаживает последние детали сделки. Участие «Бенфики» в гуманитарной акции «Вместе за Украину» не помешает осуществлению трансфера. Других проблем, кроме технических сложностей с графиками платеже, между сторонами нет.

    Контракт с Таварешем уже согласован. Его медосмотр для «Спартака» должен пройти в Москве до конца этой недели.

    • Сообщалось, что в 21-летнем португальце заинтересован тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль.
    • Абаскаль и Тавареш пересекались в прошлом сезоне в «Базеле».
    • Тавареш выступал за сборные Португалии разных возрастов.
    • Игрок стоит 2 миллиона евро.

    Получи до 10 000 рублей за регистрацию

    Все трансферы РПЛ этой зимы: «Зeнит» взял новых бразильцев, «Локoмотив» подписал Пиняева

    Новости по теме
    «Бенфика» не хочет продавать Тавареша в «Спартак» из-за участия в акции «Вместе за Украину» 4
    «Спартак» хочет закончить зимнюю трансферную компанию подписанием двух игроков 2
    «Спартак» близок к покупке Тавареша. Переговоры с «Бенфикой» на финальной стадии 8
    Источник: Metaratings

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 20:41
    Рекомендуем
    Комментарии3
    ...
    • ...
      Рейтинг: +11453

      R_a_i_n 43 минуты назад

      Акции-акциями, а бизнес есть бизнес.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1847

      alefreddy 46 минут назад

      сможет ли выйти на хороший уровень после тяжелой травмы

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1665

      шахта Заполярная > alefreddy 20 минут назад

      Он постарается.

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11