Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • «Спартак» согласовал трансфер Тавареша. Связи «Бенфики» с Украиной не помешают переходу

«Спартак» согласовал трансфер Тавареша. Связи «Бенфики» с Украиной не помешают переходу

17 января 2023, 20:41
5

«Спартак» и «Бенфика» согласовали трансфер защитника Томаша Тавареша, сообщает Metaratings.

Московский клуб улаживает последние детали сделки. Участие «Бенфики» в гуманитарной акции «Вместе за Украину» не помешает осуществлению трансфера. Других проблем, кроме технических сложностей с графиками платеже, между сторонами нет.

Контракт с Таварешем уже согласован. Его медосмотр для «Спартака» должен пройти в Москве до конца этой недели.

  • Сообщалось, что в 21-летнем португальце заинтересован тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль.
  • Абаскаль и Тавареш пересекались в прошлом сезоне в «Базеле».
  • Тавареш выступал за сборные Португалии разных возрастов.
  • Игрок стоит 2 миллиона евро.

Получи до 10 000 рублей за регистрацию

Все трансферы РПЛ этой зимы: «Зeнит» взял новых бразильцев, «Локoмотив» подписал Пиняева

Еще по теме:
Червиченко: «Помните, сколько пузырей было, когда «Спартак» купил Тавареша?» 9
Генич объяснил зимние трансферы «Спартака» на выход 1
Экс-спартаковец Тавареш подписал контракт с новым клубом 5
Источник: Metaratings
Россия. Премьер-лига Португалия. Примейра Спартак Бенфика Тавареш Томаш
Комментарии (5)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
alefreddy
1673978194
сможет ли выйти на хороший уровень после тяжелой травмы
Ответить
R_a_i_n
1673978402
Акции-акциями, а бизнес есть бизнес.
Ответить
SLADE2019
1674020646
Кто то сказал, что если молодой игрок Бенфики переходит не в топ чемпионат, то это провал. Дай Бог, чтобы в случае с Таварешем Бенфика ошиблась.
Ответить
Главные новости
Итоги августа в «Конкурсе прогнозов»: Вежливость победила!
10
Поражение «Зенита», Семака едва не избили, осечка «Краснодара», у «Спартака» увели вратаря и другие новости
00:57
Семак прокомментировал судейские решения в матче «Зенит» – ЦСКА
00:52
7
Дуглас Сантос объяснил, почему «Зенит» проиграл ЦСКА
Вчера, 23:46
8
Тренер ЦСКА прокомментировал победу над «Зенитом»
Вчера, 23:41
2
Мнение Семака о домашнем поражении «Зенита» от ЦСКА
Вчера, 23:37
2
Арбитр ошибочно не назначил пенальти в пользу «Зенита» в матче с ЦСКА
Вчера, 23:30
24
Назван главный кандидат на замену Семаку в «Зените»
Вчера, 23:21
8
Семаку спрогнозировали скорую отставку из «Зенита»
Вчера, 22:46
15
Кисляк прокомментировал эпизод, когда игроки ЦСКА едва не избили Семака
Вчера, 22:15
8
Все новости
Все новости
Губерниев спрогнозировал исход матча «Динамо» – «Спартак»
00:28
4
Тренер «Ростова» раскритиковал команду после 3:1 с «Факелом»
00:07
1
Мнение Семака о домашнем поражении «Зенита» от ЦСКА
Вчера, 23:37
2
Арбитр ошибочно не назначил пенальти в пользу «Зенита» в матче с ЦСКА
Вчера, 23:30
24
Назван главный кандидат на замену Семаку в «Зените»
Вчера, 23:21
8
Соболев считает, что на нем был пенальти в матче с ЦСКА
Вчера, 23:09
8
Игрок «Зенита» взял на себя ответственность за поражение от ЦСКА
Вчера, 22:51
4
Семаку спрогнозировали скорую отставку из «Зенита»
Вчера, 22:46
15
Реакция Газзаева на победу ЦСКА над «Зенитом»
Вчера, 22:31
3
Кисляк прокомментировал эпизод, когда игроки ЦСКА едва не избили Семака
Вчера, 22:15
8
Семак прокомментировал свое вызывающее поведение в матче с ЦСКА
Вчера, 21:58
17
«Зенит» увел вратаря из-под носа «Спартака»
Вчера, 21:50
9
«Зенит» завуалированно назвал ЦСКА командой гондонов
Вчера, 21:20
29
РПЛ. Гол «русского Холанда» не помог «Факелу» в матче с «Ростовом» (1:3)
Вчера, 20:59
13
Круговой написал, почему «Зенит» проиграл ЦСКА
Вчера, 20:48
8
«Краснодар» отправил защитника в Грецию
Вчера, 20:38
1
Тренер ЦСКА ответил, будет ли усиление
Вчера, 20:07
Заявление Сафонова после поражения «ПСЖ» от «Монако»
Вчера, 19:48
4
Игдисамов прокомментировал победу ЦСКА над «Зенитом»
Вчера, 19:28
19
Только две команды РПЛ идут без поражений
Вчера, 19:23
1
Семак прокомментировал домашнее поражение «Зенита» от ЦСКА
Вчера, 19:20
43
Круговой: «Побеждать на «Газпром Арене» вдвойне приятно»
Вчера, 19:15
10
Ривалдо высказался о возможной победе России на чемпионате мира
Вчера, 18:55
РПЛ. ЦСКА вырвал гостевую победу над «Зенитом» на 98-й минуте (2:1), у Облякова дубль
Вчера, 18:37
191
Обзор матча «Зенит» – ЦСКА голы и лучшие моменты (Видео)
Вчера, 18:37
Мнение Лапочкина об агрессивном поведении Семака в матче с ЦСКА
Вчера, 18:11
11
Реакция Рабинера на сенсационную потерю очков «Краснодаром»
Вчера, 17:57
1
Мусаев прокомментировал ничью «Краснодара» с «Крыльями Советов»
Вчера, 17:46
1
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+