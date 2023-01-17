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  • Морган: «Тен Хаг будет стоять передо мной на коленях и извиняться перед Роналду, когда «Арсенал» выиграет АПЛ»

Морган: «Тен Хаг будет стоять передо мной на коленях и извиняться перед Роналду, когда «Арсенал» выиграет АПЛ»

17 января 2023, 22:32
10

Журналист Пирс Морган, бравший интервью у Криштиану Роналду, считает, что тренеру «МЮ» Эрику тен Хагу придется извиниться перед Криштиану Роналду в случае победы «Арсенала» в АПЛ.

«Когда мы [«Арсенал»] выиграем лигу, а «Юнайтед» – нет, потому что они избавились от величайшего игрока всех времен, тен Хаг будет на коленях молить меня о прощении и извинится перед Роналду за шокирующее неуважение, которое проявил к нему», – сказал Морган.

  • Роналду заключил с «Аль-Насром» контракт до 2025 года.
  • Он перешел в саудовский клуб на правах свободного агента после расторжения контракта с «МЮ».
  • Одна из возможных причин ухода – скандальное интервью португальца Моргану.

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Источник: talkSPORT
Англия. Премьер-лига Манчестер Юнайтед Роналду Криштиану тен Хаг Эрик
Комментарии (10)
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lisal
1673985205
Неадекватен чел. ладно бы арс и мю делили 1-2 строчку и после увольнения мю свалились тогда его слова понятны. а так в бочку пукнул и ждет пузыри!!!
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mutabor0992
1673986419
Ну какое отношение к содомиту имеет этот чел понятно.А вот к Арсеналу что подмазывается?КозлоПетух!
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DeStar
1673994048
бред
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Валерий2705
1673997358
Ну либо перевод как обычно корявый, либо Пирсу надо завязывать с тяжёлыми наркотиками от которых он бредит.
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АртурZaСМ
1674010195
На данном этапе слово "величайший" по отношению к Роналду звучит неуместно и даже смешно, но я согласен это один из лучших, но никак не лучший. Роналду не дотягивает даже до Марадоны... Месси и Марадона просто на другом уровне в плане видения и ведения игры, они создают игру сами, создают моменты для себя и создают возможности для партнёров, а Роналду полностью зависит от команды, от того смогут ли до него доставить мяч или нет он не может создавать моменты для себя и партнеров. Спору нет он убийственный наконечник, но не созидатель... Два аргентинца в этом плане просто на другой планете... На данном этапе величайшим РОналду считают только этот Пирс Морган и сестра Роналду, по матери есть вопросы, что-то молчит
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Oldtrafford83
1674019983
Ну тогда всем тренерам из топ 6 надо извиниться зато что они не выиграли АПЛ)) Кто твой дилер, Пирс?))
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