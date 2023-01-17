Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Игра: вспомните 20 самых дорогих трансферов в истории футбола
    Игра: вспомните 20 самых дорогих трансферов в истории футбола
    2 Игра: вспомните все 50 команд в истории чемпионата России
    Игра: вспомните все 50 команд в истории чемпионата России
    3 Тест на знание РПЛ: отгадайте 10 игроков по необычному фото
    Тест на знание РПЛ: отгадайте 10 игроков по необычному фото

    Морган: «Тен Хаг будет стоять передо мной на коленях и извиняться перед Роналду, когда «Арсенал» выиграет АПЛ»

    Журналист Пирс Морган, бравший интервью у Криштиану Роналду, считает, что тренеру «МЮ» Эрику тен Хагу придется извиниться перед Криштиану Роналду в случае победы «Арсенала» в АПЛ.

    «Когда мы [«Арсенал»] выиграем лигу, а «Юнайтед» – нет, потому что они избавились от величайшего игрока всех времен, тен Хаг будет на коленях молить меня о прощении и извинится перед Роналду за шокирующее неуважение, которое проявил к нему», – сказал Морган.

    • Роналду заключил с «Аль-Насром» контракт до 2025 года.
    • Он перешел в саудовский клуб на правах свободного агента после расторжения контракта с «МЮ».
    • Одна из возможных причин ухода – скандальное интервью португальца Моргану.

    Получи до 10 000 рублей за регистрацию

    Новости по теме
    «Аль-Наср» хочет подписать экс-партнера Роналду по «Реалу»
    «Нравится его ментальность». Мудрик назвал своего кумира 2
    Роналду – капитан команды звезд «Аль-Насра» и «Аль-Хилаля» в матче с «ПСЖ»
    Источник: talkSPORT

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 22:32
    Рекомендуем
    Комментарии2
    ...
    • ...
      Рейтинг: +4174

      mutabor0992 26 минут назад

      Ну какое отношение к содомиту имеет этот чел понятно.А вот к Арсеналу что подмазывается?КозлоПетух!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +99

      lisal 46 минут назад

      Неадекватен чел. ладно бы арс и мю делили 1-2 строчку и после увольнения мю свалились тогда его слова понятны. а так в бочку пукнул и ждет пузыри!!!

      1
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11