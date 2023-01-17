Морган: «Тен Хаг будет стоять передо мной на коленях и извиняться перед Роналду, когда «Арсенал» выиграет АПЛ»

Журналист Пирс Морган, бравший интервью у Криштиану Роналду, считает, что тренеру «МЮ» Эрику тен Хагу придется извиниться перед Криштиану Роналду в случае победы «Арсенала» в АПЛ.

«Когда мы [«Арсенал»] выиграем лигу, а «Юнайтед» – нет, потому что они избавились от величайшего игрока всех времен, тен Хаг будет на коленях молить меня о прощении и извинится перед Роналду за шокирующее неуважение, которое проявил к нему», – сказал Морган.

Роналду заключил с «Аль-Насром» контракт до 2025 года.

Он перешел в саудовский клуб на правах свободного агента после расторжения контракта с «МЮ».

Одна из возможных причин ухода – скандальное интервью португальца Моргану.

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