«Спартак» был готов подписать Сычевого только при одном условии

«Спартак» был готов подписать нападающего «Крыльев Советов» Владимира Сычевого только в случае ухода Шамара Николсона, сообщает «СЭ».

Руководство столичного клуба отказалось от покупки 26-летнего футболиста у «Оренбурга», так как посчитало нецелесообразным приобретать игрока на позицию форварда.

Форвард зимой перешел из «Оренбурга» в «Крылья Советов».

Сумма трансфера составила 100 миллионов рублей.

Сычевой – лучший бомбардир сезона РПЛ (14 голов).

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