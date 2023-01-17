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  • Агент Захаряна: «Мудрик по уровню не превосходит Захаряна. Арсен точно не хуже»

Агент Захаряна: «Мудрик по уровню не превосходит Захаряна. Арсен точно не хуже»

17 января 2023, 22:38
4

Алексей Сафонов, агент полузащитника «Динамо» Арсена Захаряна, прокомментировал переход украинского нападающего Михаила Мудрика в «Челси».

«В моей практике игрок впервые заключает контракт на восемь с половиной лет. Обычно ФИФА не разрешает продлевать соглашения на срок более пяти. А если футболист сдуется через полгода-год, что с ним делать? Просто платить зарплату, пока он сам отправится на пенсию? Человек вытащил счастливый билет.

Другое дело, что по уровню Михаил даже не превосходит Арсена Захаряна. Только один стоит 15 миллионов евро, а другой — 100 миллионов. Никогда не поверю в это. Полузащитник «Динамо» уж точно не хуже», — сказал Сафонов.

  • «Челси» хотел подписать Захаряна летом, но переход сорвался.
  • 19-летний Захарян – воспитанник «Динамо».
  • В этом сезоне он забил 3 гола и сделал 6 ассистов в 22 матчах.

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Источник: RT
Россия. Премьер-лига Динамо Захарян Арсен Мудрик Михаил
Комментарии (4)
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Artemka444
1673984426
Смешной ты парень конечно!!!
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Вомбат
1673986708
Мне удивительна не эта чушь, а то, что он сказал правду про стоимость Захаряна. Тот действительно стоит 15 млн евро. Я был уверен, что миллионов 5-6, не больше. Откуда там взялись 15 млн, Трансфермаркт? Арсен играет на уровне Зиньковского, который стоит 3.5 млн. Конечно, Захарян на 5 лет моложе, и потому должен при прочих равных стоить чуть дороже. НО НЕ В ЧЕТЫРЕ ЖЕ РАЗА!
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Willow
1673995694
Что первый, что второй не стоят денег озвученных за них. Просто в связи с политической ситуацией за человека из Украины с окончанием на "ИК" готовы отдать большую сумму чем за человека из России с окончанием на "ЯН"
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Валерий2705
1673997077
Ну не надо тут рассказывать. Арсенка не ровня по уровню Мудрику, не по состоянию на данный момент, не по уровню таланта. Мудрик себя показал в ЛЧ, у Захаряна такой возможности не было, хотя с тем как он играл за сборную, ничего особенного мы бы там не увидели. Скажем так, Захарян при нормальном подходе и своевременной продаже, может вырасти в игрока среднего европейского класса, а вот Мудрик при правильном подходе, использовании и слажившихся факторах, может стать куда выше среднего. Никаких ста миллионов он конечно не стоит, (тогда Хвича должен был уходить за тот же ценник не менее ) но сравнивать с Захаряном как минимум неуместно.
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