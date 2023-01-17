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    Агент Захаряна: «Мудрик по уровню не превосходит Захаряна. Арсен точно не хуже»

    Алексей Сафонов, агент полузащитника «Динамо» Арсена Захаряна, прокомментировал переход украинского нападающего Михаила Мудрика в «Челси».

    «В моей практике игрок впервые заключает контракт на восемь с половиной лет. Обычно ФИФА не разрешает продлевать соглашения на срок более пяти. А если футболист сдуется через полгода-год, что с ним делать? Просто платить зарплату, пока он сам отправится на пенсию? Человек вытащил счастливый билет.

    Другое дело, что по уровню Михаил даже не превосходит Арсена Захаряна. Только один стоит 15 миллионов евро, а другой — 100 миллионов. Никогда не поверю в это. Полузащитник «Динамо» уж точно не хуже», — сказал Сафонов.

    • «Челси» хотел подписать Захаряна летом, но переход сорвался.
    • 19-летний Захарян – воспитанник «Динамо».
    • В этом сезоне он забил 3 гола и сделал 6 ассистов в 22 матчах.

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    Источник: RT

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    Сегодня, 22:38
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +12222

      Вомбат 22 минуты назад

      Мне удивительна не эта чушь, а то, что он сказал правду про стоимость Захаряна. Тот действительно стоит 15 млн евро. Я был уверен, что миллионов 5-6, не больше. Откуда там взялись 15 млн, Трансфермаркт? Арсен играет на уровне Зиньковского, который стоит 3.5 млн. Конечно, Захарян на 5 лет моложе, и потому должен при прочих равных стоить чуть дороже. НО НЕ В ЧЕТЫРЕ ЖЕ РАЗА!

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      Рейтинг: +1525

      Artemka444 1 час назад

      Смешной ты парень конечно!!!

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