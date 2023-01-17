«Спартак» отреагировал на слухи о Промесе

Глава пресс-службы «Спартака» Дмитрий Зеленов высказался об отсутствии нападающего Квинси Промеса на сборе в ОАЭ.
— Много слухов и непроверенной информации вокруг Промеса. Поступали ли в «Спартак» какие-либо просьбы или требования по поводу игрока от властей Нидерландов?
— Мы оперируем фактами, а не слухами. По ситуации с Квинси клуб сделал заявление, на эту тему также высказался главный тренер. Промес попросил начать подготовку индивидуально, мы пошли ему навстречу, сейчас футболист работает с молодежным составом, но при этом находится на постоянной связи с тренерским штабом.
- Не исключено, что Промес мог не поехать на сбор «Спартака» в ОАЭ из-за риска экстрадиции в Нидерланды.
- Сообщалось, что футболист и его семья вложили деньги в партию кокаина весом 4 тонны.
- В этом сезоне вингер забил 17 голов и сделал 7 ассистов в 23 матчах.
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Источник: «Спорт-Экспресс»