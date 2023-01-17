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    «Спартак» отреагировал на слухи о Промесе

    Глава пресс-службы «Спартака» Дмитрий Зеленов высказался об отсутствии нападающего Квинси Промеса на сборе в ОАЭ.

    — Много слухов и непроверенной информации вокруг Промеса. Поступали ли в «Спартак» какие-либо просьбы или требования по поводу игрока от властей Нидерландов?

    — Мы оперируем фактами, а не слухами. По ситуации с Квинси клуб сделал заявление, на эту тему также высказался главный тренер. Промес попросил начать подготовку индивидуально, мы пошли ему навстречу, сейчас футболист работает с молодежным составом, но при этом находится на постоянной связи с тренерским штабом.

    • Не исключено, что Промес мог не поехать на сбор «Спартака» в ОАЭ из-за риска экстрадиции в Нидерланды.
    • Сообщалось, что футболист и его семья вложили деньги в партию кокаина весом 4 тонны.
    • В этом сезоне вингер забил 17 голов и сделал 7 ассистов в 23 матчах.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Сегодня, 18:13
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +6116

      maior-60 48 минут назад

      Кому вообще какое собачье дело где, как и с кем тренируется Антоха? Грёбанные любители сплетен и дешевых сенсаций.

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      Рейтинг: +1552

      Красногвардейчик 1 час назад

      Тренироваться с молодежкой, по личным обстоятельствам? Зачем? На сборы не поехал.....ну ведь явно что что то не в порядке с информацией

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