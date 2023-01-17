«С каждым годом становится сильнее». Камоцци назвал лучшего форварда РПЛ

Франко Камоцци, экс-советник бывшего владельца «Спартака» Леонида Федуна, выделил лучшего нападающего чемпионата России.

«На мой взгляд, у Александра Соболева есть все качества, чтобы заиграть в Европе. На данный момент он лучший форвард РПЛ. Саша совершил огромный прогресс и с каждым годом становится сильнее. Его потенциал был виден еще очень давно, вот почему я много лет назад настаивал на его покупке», — сказал Камоцци.

Соболев в «Спартаке» с 2020 года.

В сезоне РПЛ у Соболева 16 матчей, 7 голов, 7 ассистов.

«Спартак» идет в РПЛ 2-м.

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