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    «С каждым годом становится сильнее». Камоцци назвал лучшего форварда РПЛ

    Франко Камоцци, экс-советник бывшего владельца «Спартака» Леонида Федуна, выделил лучшего нападающего чемпионата России.

    «На мой взгляд, у Александра Соболева есть все качества, чтобы заиграть в Европе. На данный момент он лучший форвард РПЛ. Саша совершил огромный прогресс и с каждым годом становится сильнее. Его потенциал был виден еще очень давно, вот почему я много лет назад настаивал на его покупке», — сказал Камоцци.

    • Соболев в «Спартаке» с 2020 года.
    • В сезоне РПЛ у Соболева 16 матчей, 7 голов, 7 ассистов.
    • «Спартак» идет в РПЛ 2-м.

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    Источник: «РБ Спорт»

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    Сегодня, 16:53
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +572

      Теркчанин 3 минуты назад

      мало забивает,сычевой/писарский почти в два раза больше.

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