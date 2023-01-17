Семин: «Уход Баринова из «Локо» не будет трагедией»

Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Семин прокомментировал возможный уход из команды опорника Дмитрия Баринова.

«Будем комментировать, когда это произойдет. «Бешикташ» – хороший клуб, пока о трансфере говорят агенты, журналисты. Есть Артем Карпукас, хороший парень. Если это произойдет [Баринов уйдет], они будут в состоянии заменить его. Трагедии не вижу никакой», – сказал Семин.

«Бешикташ» ранее сделал запрос по Баринову.

Игрок – воспитанник «Локомотива».

Баринов брал с командой РПЛ, Кубок России.

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