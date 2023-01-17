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    Семин: «Уход Баринова из «Локо» не будет трагедией»

    Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Семин прокомментировал возможный уход из команды опорника Дмитрия Баринова.

    «Будем комментировать, когда это произойдет. «Бешикташ» — хороший клуб, пока о трансфере говорят агенты, журналисты. Есть Артем Карпукас, хороший парень. Если это произойдет [Баринов уйдет], они будут в состоянии заменить его. Трагедии не вижу никакой», – сказал Семин.

    • «Бешикташ» ранее сделал запрос по Баринову.
    • Игрок – воспитанник «Локомотива».
    • Баринов брал с командой РПЛ, Кубок России.

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    Источник: «Матч ТВ»

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