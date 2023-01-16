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    Депутат Госдумы Журова рассказала, за какой клуб РПЛ она болеет

    Олимпийская чемпионка по конькобежному спорту Светлана Журова рассказала, за какой клуб РПЛ она болеет. Также депутат Госдумы сравнила российский футбол и мировым.

    «Я болею за «Зенит», несомненно.

    Наш футбол с мировым я сравнивать не буду – все и так знают результат. Болельщики болеют за игру в данный момент времени – как умеют, так и играют. Если бы россиян не устраивал уровень нашего футбола, они бы его не смотрели и не ходили на стадионы. Значит, он их устраивает.

    Мы не должны сравнивать все только с мировым спортом. Если наши люди смотрят российский футбол, получается, он им такой и нужен.

    В других странах тоже есть недовольные фанаты, которых не устраивает что-то в футболе своей страны. Это нормально. Ну если вам не нравится, соберите в одну команду всех великих игроков и получайте удовольствие. Если бы российский футбол был плох, его бы не смотрели», – сказала Журова.

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    Источник: «РБ Спорт»

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    Комментарии2
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      Рейтинг: +23990

      DOCTOR PENALTY 5 минут назад

      Бред! Посмотреть бы в глаза тем людям, которые за неё голосовали. *****!

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      Рейтинг: +32

      valsboston 55 минут назад

      как умеют, так и играют. Если бы россиян не устраивал уровень нашего футбола, они бы его не смотрели и не ходили на стадионы. Значит, он их устраивает.=======
      Золотые слова....Не нужны россиянам всякие ФИФАУЕФА. Россиян все устраивает.

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