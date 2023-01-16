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  • Депутат Госдумы Журова рассказала, за какой клуб РПЛ она болеет

Депутат Госдумы Журова рассказала, за какой клуб РПЛ она болеет

16 января 2023, 22:29
5

Олимпийская чемпионка по конькобежному спорту Светлана Журова рассказала, за какой клуб РПЛ она болеет. Также депутат Госдумы сравнила российский футбол и мировым.

«Я болею за «Зенит», несомненно.

Наш футбол с мировым я сравнивать не буду – все и так знают результат. Болельщики болеют за игру в данный момент времени – как умеют, так и играют. Если бы россиян не устраивал уровень нашего футбола, они бы его не смотрели и не ходили на стадионы. Значит, он их устраивает.

Мы не должны сравнивать все только с мировым спортом. Если наши люди смотрят российский футбол, получается, он им такой и нужен.

В других странах тоже есть недовольные фанаты, которых не устраивает что-то в футболе своей страны. Это нормально. Ну если вам не нравится, соберите в одну команду всех великих игроков и получайте удовольствие. Если бы российский футбол был плох, его бы не смотрели», – сказала Журова.

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Источник: «РБ Спорт»
Россия. Премьер-лига Зенит
Комментарии (5)
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valsboston
1673897734
как умеют, так и играют. Если бы россиян не устраивал уровень нашего футбола, они бы его не смотрели и не ходили на стадионы. Значит, он их устраивает.======= Золотые слова....Не нужны россиянам всякие ФИФАУЕФА. Россиян все устраивает.
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DOCTOR PENALTY
1673900734
Бред! Посмотреть бы в глаза тем людям, которые за неё голосовали. *****!
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RedMaksim97
1673901562
Зенит? Фу!
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portero
1673931863
Так она в Ленинградской области родилась так что Зенит по месту жительства....
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zigbert
1673958303
Вообще болельщики болеют за свою команду команду а не за игру, которая не всегда бывает красивой. Конечно никто не откажется от эффектных комбинаций и красивых голов но не следует забывать что футбол это еще и борьба характеров.
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