18-летний защитник ЦСКА: «В команде меня сравнивают с Нестой»

Защитник ЦСКА Матвей Лукин рассказал, как его называют в команде.
– В ЦСКА твоим кумиром был Марио. А из европейских игроков?
– Ван Дейк импонирует по стилю. Не как он начинает атаки или обороняется, а как он мыслит в эпизодах 2-в-1, 3-в-2, как загоняет соперника под слабую ногу.
– В Паредеса на ЧМ нормально влетел, да?
– Такое тоже нравятся! Люблю жестких защитников. В этом плане мне импонируют еще Рамос и Мальдини. А какое-то время пацаны в команде и тренер сравнивали меня с Нестой. Сейчас этого стало меньше. Только в шутку могут Мальдини назвать.
- 18-летний россиянин провел одну игру в этом сезоне РПЛ.
- Он вышел в старте против «Локомотива» и отыграл все 90 минут.
- ЦСКА выиграл со счетом 1:0.
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Источник: Sport24