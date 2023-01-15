футбол уже не тот, что лет 10 назад. раньше новости про реал-барса собирали сотни комментов, сейчас уже всем пофиг.
«Барселона» обыграла «Реал» в финале Суперкубка Испании – 3:1.
В составе победителей 18-летний полузащитник Гави забил гол и сделал две результативные передачи. Еще один мяч на счету Роберта Левандовского.
У «Реала» единственный гол в концовке встречи забил Карим Бензема.
«Барса» выиграла турнир в 14-й раз в истории.
Испания. Суперкубок. Финал
Реал – Барселона – 1:3 (0:2) Текстовая онлайн-трансляция
Голы: 0:1 – Гави, 33; 0:2 – Левандовски, 45; 0:3 – Педри, 69; 1:3 – Бензема, 90+3.
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