«Барселона» обыграла «Реал» в финале Суперкубка Испании – 3:1.

В составе победителей 18-летний полузащитник Гави забил гол и сделал две результативные передачи. Еще один мяч на счету Роберта Левандовского.

У «Реала» единственный гол в концовке встречи забил Карим Бензема.

«Барса» выиграла турнир в 14-й раз в истории.

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Реал – Барселона – 1:3 (0:2) Текстовая онлайн-трансляция

Голы: 0:1 – Гави, 33; 0:2 – Левандовски, 45; 0:3 – Педри, 69; 1:3 – Бензема, 90+3.

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