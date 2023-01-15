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    Суперкубок Испании. «Барселона» победила в финале «Реал» (3:1), у Гави 1+2

    «Барселона» обыграла «Реал» в финале Суперкубка Испании – 3:1.

    В составе победителей 18-летний полузащитник Гави забил гол и сделал две результативные передачи. Еще один мяч на счету Роберта Левандовского.

    У «Реала» единственный гол в концовке встречи забил Карим Бензема.

    «Барса» выиграла турнир в 14-й раз в истории.

    Испания. Суперкубок. Финал

    Реал – Барселона – 1:3 (0:2) Текстовая онлайн-трансляция

    Голы: 0:1 – Гави, 33; 0:2 – Левандовски, 45; 0:3 – Педри, 69; 1:3 – Бензема, 90+3.

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    Источник: «Бомбардир»

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    15.01.2023 23:53
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +2531

      fakeid 2 часа назад

      футбол уже не тот, что лет 10 назад. раньше новости про реал-барса собирали сотни комментов, сейчас уже всем пофиг.

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      Рейтинг: +2153

      Maxi_7 2 часа назад

      Команды Карло как обычно - первая половина сезона на высоте, после нового года сразу резкий спад. Не знаю как это работает, но работает это как часы каждый год...
      Сегодняшний матч напомнил прошлогоднее поражение в классико 0-4... сегодня также вышли самоуверенно с самого начала играть, думая, что Барса испугается и сама отдаст победу после первого матча в этом сезоне... так не бывает.
      Хотя, если Карло по итогу сезона вновь выиграет Ла Лигу и ЛЧ, ему конечно же, всё простят.

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      Рейтинг: +12246

      DeStar 2 часа назад

      ужасная игра реала, ее просто нет. Не понимаю как до такого дошли
      Вопросов нет ,барса на подъеме и играет хорошо и до матча я думал что барса победит
      но не думал что реал так ужасно будет играть.
      Как можно начать играть после 3-0 только? после 70 минуты первый раз по воротам попали, как так? ну значит и поделом. Вообще нет футбола, при том я бы не сказал что барса выжигала центр, да нет ,реал просто не знал что с мячом делать, модрич сегодня никакой. вальверде, бензема вечно играющий ЦП, когда нужно за мячи цепляться спереди.. бред

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      Рейтинг: +822

      Lipatoff 2 часа назад

      Это был тотальный доминэйшн... Visca Barca, Visca Catalunya!

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