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    Хави: «Теряю дар речи от Гави. У него нет потолка»

    Главный тренер «Барселоны» Хави восхитился игрой своего полузащитника Гави в финале Суперкубка Испании против «Реала» (3:1). Игрок поучаствовал во всех трех голах каталонцев.

    «Теряю дар речи от Гави. Это чистая страсть, он играет с душой. Мне некомфортно, когда его нет на поле. В свои 18 лет он заряжает всю команду.

    Гави выкладывается по полной, играет всем сердцем. Он вдохновляет всех нас. Лидерство идет у него изнутри. У Гави нет потолка», – сказал Хави.

    • Гави стоит 90 миллионов евро.
    • Он воспитанник «Барселоны».
    • На счету Гави 17 матчей и 3 гола за сборную Испании.

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    Источник: Marca

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