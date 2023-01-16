Хави: «Теряю дар речи от Гави. У него нет потолка»

Главный тренер «Барселоны» Хави восхитился игрой своего полузащитника Гави в финале Суперкубка Испании против «Реала» (3:1). Игрок поучаствовал во всех трех голах каталонцев.

«Теряю дар речи от Гави. Это чистая страсть, он играет с душой. Мне некомфортно, когда его нет на поле. В свои 18 лет он заряжает всю команду.

Гави выкладывается по полной, играет всем сердцем. Он вдохновляет всех нас. Лидерство идет у него изнутри. У Гави нет потолка», – сказал Хави.

Гави стоит 90 миллионов евро.

Он воспитанник «Барселоны».

На счету Гави 17 матчей и 3 гола за сборную Испании.

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