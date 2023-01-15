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    Канчельскис объяснил, почему клубы РПЛ боятся подписывать Дзюбу

    Бывший полузащитник сборной России Андрей Канчельскис выразил мнение, почему экс-форвард команды Артем Дзюба не может найти себе новый клуб.

    «Для меня понятно, почему Дзюба до сих пор находится без клуба. Кто-то говорит про деньги, но тут история немного в другом. Думаю, клубы РПЛ боятся подписывать Дзюбу из-за тяжелого характера Артема. Приход Дзюбы — это сразу повышенное внимание СМИ, не все этого хотят.

    Еще есть вероятность, что главный тренер потеряет контроль над раздевалкой. Ну и в целом дисциплина в коллективе может упасть. Не все игроки однозначно относятся к Артему.

    А как футболист, думаю, он в порядке. Точно входит в топ-5 российских форвардов. Да, не видели его в деле давно, но я не верю, что за полгода можно разучиться играть в футбол и потерять те навыки, которые делали Артема узнаваемым на поле. А именно — игра головой и борьба в воздухе», — сказал Канчельскис.

    • Дзюба летом подписал соглашение с турецким «Адана Демирспором» как свободный агент.
    • В ноябре он расторг контракт с турками.
    • Сейчас Дзюба пытается трудоустроиться в РПЛ.

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    Источник: «РБ Спорт»

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    Сегодня, 15:35
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +70163

      insider_retro 2 часа назад

      Приход - не усилит, нахождение - не улучшит, уход - не облегчит...

      4
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      Рейтинг: +27985

      JTherry > insider_retro 17 минут назад

      рукаке перекрыли "воздух" из-за его отношения к СВО, и приостановке игр за сборную в связи с этим, даже понятно, что "посодействовал" Алёшенька...) в РПЛ ему играть вряд ли дадут в сильных командах...

      1
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      Рейтинг: +23955

      DOCTOR PENALTY 3 часа назад

      Никому не нужна обезьяна с гранатой в коллективе.

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