Канчельскис объяснил, почему клубы РПЛ боятся подписывать Дзюбу

Бывший полузащитник сборной России Андрей Канчельскис выразил мнение, почему экс-форвард команды Артем Дзюба не может найти себе новый клуб.

«Для меня понятно, почему Дзюба до сих пор находится без клуба. Кто-то говорит про деньги, но тут история немного в другом. Думаю, клубы РПЛ боятся подписывать Дзюбу из-за тяжелого характера Артема. Приход Дзюбы — это сразу повышенное внимание СМИ, не все этого хотят.

Еще есть вероятность, что главный тренер потеряет контроль над раздевалкой. Ну и в целом дисциплина в коллективе может упасть. Не все игроки однозначно относятся к Артему.

А как футболист, думаю, он в порядке. Точно входит в топ-5 российских форвардов. Да, не видели его в деле давно, но я не верю, что за полгода можно разучиться играть в футбол и потерять те навыки, которые делали Артема узнаваемым на поле. А именно — игра головой и борьба в воздухе», — сказал Канчельскис.

Дзюба летом подписал соглашение с турецким «Адана Демирспором» как свободный агент.

В ноябре он расторг контракт с турками.

Сейчас Дзюба пытается трудоустроиться в РПЛ.

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