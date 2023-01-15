«Ювентус» может арендовать игрока «Ростова»

Защитнику «Ростова» Деннису Хаджикадуничу ищут новый клуб. Его может арендовать «Ювентус».

В декабре истекла аренда шведа в «Мальме». Хаджикадунич не планирует выступать за «Ростов», несмотря на действующий до лета контракт.

Игрок планирует воспользоваться правом ФИФА приостановить контракт с российским клубом.

Швед был в аренде в «Мальме» с марта.

«Ростов» купил Хаджикадунича в 2018 году у «Мальме» за 1 миллион евро.

У «Ювентуса» есть дефицит центральных защитников.

Получи до 10 000 рублей за регистрацию