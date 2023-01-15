«Ювентус» может арендовать игрока «Ростова»

Защитнику «Ростова» Деннису Хаджикадуничу ищут новый клуб. Его может арендовать «Ювентус».
В декабре истекла аренда шведа в «Мальме». Хаджикадунич не планирует выступать за «Ростов», несмотря на действующий до лета контракт.
Игрок планирует воспользоваться правом ФИФА приостановить контракт с российским клубом.
- Швед был в аренде в «Мальме» с марта.
- «Ростов» купил Хаджикадунича в 2018 году у «Мальме» за 1 миллион евро.
- У «Ювентуса» есть дефицит центральных защитников.
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Источник: «РБ Спорт»