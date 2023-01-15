Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Игра: вспомните 20 самых дорогих трансферов в истории футбола
    Игра: вспомните 20 самых дорогих трансферов в истории футбола
    2 Игра: вспомните все 50 команд в истории чемпионата России
    Игра: вспомните все 50 команд в истории чемпионата России
    3 Тест на знание РПЛ: отгадайте 10 игроков по необычному фото
    Тест на знание РПЛ: отгадайте 10 игроков по необычному фото

    «Ювентус» может арендовать игрока «Ростова»

    Защитнику «Ростова» Деннису Хаджикадуничу ищут новый клуб. Его может арендовать «Ювентус».

    В декабре истекла аренда шведа в «Мальме». Хаджикадунич не планирует выступать за «Ростов», несмотря на действующий до лета контракт.

    Игрок планирует воспользоваться правом ФИФА приостановить контракт с российским клубом.

    • Швед был в аренде в «Мальме» с марта.
    • «Ростов» купил Хаджикадунича в 2018 году у «Мальме» за 1 миллион евро.
    • У «Ювентуса» есть дефицит центральных защитников.

    Получи до 10 000 рублей за регистрацию

    Новости по теме
    Агент назвал клубы, которые кроме «Ювентуса» интересуются Хаджикадуничем из «Ростова»
    Хаджикадунич не вернулся в «Ростов», несмотря на окончание аренды в «Мальме» 2
    Гасилин обвинил Хаджикадунича в двуличии за отказ играть со сборной России 4
    Источник: «РБ Спорт»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 12:50
    Рекомендуем
    Комментарии1
    ...
    • ...
      Рейтинг: +23947

      DOCTOR PENALTY 1 час назад

      Хорошо, что он не планирует выступать за Ростов, немного поменьше будет говна.

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11