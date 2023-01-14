В ЦСКА объяснили выбор клуба из Танзании как соперника по контрольному матчу

Директор ЦСКА по коммуникациям Кирилл Брейдо объяснил, почему команда будет играть товарищеский матч против клуба «Симба» из Танзании.

– «Симба» из Танзании – экзотический и неожиданный вариант для товарищеского матча. Почему они? Не слишком ли слабый уровень спарринг‑партнера?

– Уровень соперника я оценивать не готов, тем более до матча. Но в целом тут результат и уровень соперника не имеют значения. Первый матч на первых сборах – проверка реакции футболистов на нагрузки, предложенные тренерским штабом в первую неделю. Что касается российских команд, приехавших в Эмираты, то мы вышли из отпуска раньше всех – 7 января. Логично, что никто на своем первом сборе не будет проводить товарищеский матч на второй–третий день после приезда. И нам тут не так важно, кто будет с другой стороны – привычный слуху европейский клуб или «Симба». Это та же тренировка, но, грубо говоря, чтобы организм футболиста не забывал, что такое сам матч.

И еще один момент. Мы видим, сколько разговоров сейчас идет вокруг возможных провокаций в товарищеских матчах, что приводит к отказам. Нам важно, чтобы матч прошел четко по расписанию, чтобы не пришлось в последний момент из‑за каких‑то эксцессов менять соперника, так как это бьет по подготовительному плану. А это ведь самое важное.

– ЦСКА еще и красиво обыграл эту историю в соцсетях.

– Более того, в одной из социальных сетей сразу после объявления о встрече мы получили три тысячи подписчиков из Танзании только за первый день. Пока не знаем, сможем ли мы это внимание как‑то монетизировать, но сам факт приятный. Кто знает, куда нас жизнь заведет дальше. Может быть, в будущем эта аудитория нам будет интересна.

Матч состоится в ОАЭ 15 января.

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