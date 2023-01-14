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  • Губерниев: «Промес – преступник. В России он скрывается от правосудия»

Губерниев: «Промес – преступник. В России он скрывается от правосудия»

14 января 2023, 18:17
29

Комментатор «Матч ТВ» Дмитрий Губерниев высказался о ситуации с неучастием Квинси Промеса в зимнем сборе «Спартака» в ОАЭ.

«Правильно делает, что не едет. Мы же говорили, что у него проблемы с законом в Нидерландах. Поэтому пусть сидит в Москве, а то не дай бог сцапают его и что «Спартак» тогда будет делать? Отсутствие Промеса на сборах наверняка скажется. Всe-таки он должен тренироваться с командой. Однако это несильно повлияет, поскольку обладает высоким классом, он по-прежнему будет лидером «Спартака».

Почему «Спартак» закрывает глаза на эту ситуацию? Спросите у клуба. Квинси Промес у себя на Родине преступник, если называть вещи своими именами. Или по крайней мере подозреваемый. Есть ощущение, что он в России скрывается от правосудия», – сказал Губерниев.

  • Не исключено, что Промес мог не поехать на сбор «Спартака» в ОАЭ из-за риска экстрадиции в Нидерланды.
  • Сообщалось, что футболист и его семья вложили деньги в партию кокаина весом четыре тонны.
  • В этом сезоне вингер забил 17 голов и сделал 7 ассистов в 23 матчах.

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Источник: Metaratings
Россия. Премьер-лига Голландия. Эредивизие Спартак Промес Квинси Губерниев Дмитрий
Комментарии (29)
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maior-60
1673711093
Губошлёпу невдомёк, что преступником признать может только суд.
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DVOK68
1673711295
Лыжи комментируй,губошлёпина) Без тебя Спартак разберётся.
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Иван Петров 1986
1673711714
У нас такие преступники в думе и в правительстве сидят и ничего.
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NewLife
1673712722
" Квинси Промес у себя на Родине преступник, если называть вещи своими именами" Если называть вещи своими именами ты, губа, мудак.
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ScarlettOgusania
1673713478
Как же подгорают пуканы у газовых на Промеса, а Губа отрабатывает свои 30 серебряников, которые ему платит газ-медиа-холдинг. Двоюродный брат Промеса выкрал кокаин у местного наркобарона Пита Вортеля на 250k евро. Братуха решил вопрос за своего брата, покрыв ущерб Питу. После этого, на одной из вечеринок произошел конфликт между Антохой и его двоюродным братом. Пока суд не вынес вердикт по данному делу. Спартак правильно делает, что Промеса оставили в России, но адвокат Антохи не дремлет!) Даёшь оправдание Антохе!!
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Из Твери Леха
1673715345
А в чем проблема на голландской киче отсидеть? там вроде норм, судя по фильму "хочу в тюрьму". это на нашу зону лучше не попадать)
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Alex Flash
1673720227
За такие обвинения на самого Бубермана могут дело открыть
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KLINSI
1673724351
Что у умного на уме, то у Губернея на языке))).
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Добрый Бобер
1673725649
В России, только за то, что ты будешь "...называть вещи своими именами..." можно сесть.
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Oldtrafford83
1673762123
бо.мже-тролли как мухи на го.вно лезут про новость где СМ можно полить грязью)))
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