Губерниев: «Промес – преступник. В России он скрывается от правосудия»

Комментатор «Матч ТВ» Дмитрий Губерниев высказался о ситуации с неучастием Квинси Промеса в зимнем сборе «Спартака» в ОАЭ.

«Правильно делает, что не едет. Мы же говорили, что у него проблемы с законом в Нидерландах. Поэтому пусть сидит в Москве, а то не дай бог сцапают его и что «Спартак» тогда будет делать? Отсутствие Промеса на сборах наверняка скажется. Всe-таки он должен тренироваться с командой. Однако это несильно повлияет, поскольку обладает высоким классом, он по-прежнему будет лидером «Спартака».

Почему «Спартак» закрывает глаза на эту ситуацию? Спросите у клуба. Квинси Промес у себя на Родине преступник, если называть вещи своими именами. Или по крайней мере подозреваемый. Есть ощущение, что он в России скрывается от правосудия», – сказал Губерниев.

Не исключено, что Промес мог не поехать на сбор «Спартака» в ОАЭ из-за риска экстрадиции в Нидерланды.

Сообщалось, что футболист и его семья вложили деньги в партию кокаина весом четыре тонны.

В этом сезоне вингер забил 17 голов и сделал 7 ассистов в 23 матчах.

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