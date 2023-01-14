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    Губерниев: «Промес – преступник. В России он скрывается от правосудия»

    Комментатор «Матч ТВ» Дмитрий Губерниев высказался о ситуации с неучастием Квинси Промеса в зимнем сборе «Спартака» в ОАЭ.

    «Правильно делает, что не едет. Мы же говорили, что у него проблемы с законом в Нидерландах. Поэтому пусть сидит в Москве, а то не дай бог сцапают его и что «Спартак» тогда будет делать? Отсутствие Промеса на сборах наверняка скажется. Всe-таки он должен тренироваться с командой. Однако это несильно повлияет, поскольку обладает высоким классом, он по-прежнему будет лидером «Спартака».

    Почему «Спартак» закрывает глаза на эту ситуацию? Спросите у клуба. Квинси Промес у себя на Родине преступник, если называть вещи своими именами. Или по крайней мере подозреваемый. Есть ощущение, что он в России скрывается от правосудия», – сказал Губерниев.

    • Не исключено, что Промес мог не поехать на сбор «Спартака» в ОАЭ из-за риска экстрадиции в Нидерланды.
    • Сообщалось, что футболист и его семья вложили деньги в партию кокаина весом четыре тонны.
    • В этом сезоне вингер забил 17 голов и сделал 7 ассистов в 23 матчах.

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    Источник: Metaratings

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    Комментарии17
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      Рейтинг: +3974

      Иван Петров 1986 13 минут назад

      У нас такие преступники в думе и в правительстве сидят и ничего.

      0
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      Рейтинг: +18117

      DVOK68 20 минут назад

      Лыжи комментируй,губошлёпина)
      Без тебя Спартак разберётся.

      3
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    • ...
      Рейтинг: +6085

      maior-60 24 минуты назад

      Губошлёпу невдомёк, что преступником признать может только суд.

      4
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    • ...
      Рейтинг: +2514

      fakeid 24 минуты назад

      суд в нидерландах 3 марта. квинси зулусенко на него не явится, тем самым автоматически будет подан запрос на розыск в интерпол.

      россия в нём состоит, выдать обязана, по идее — но не выдаст по формальной причине: скажет, что "вы закрыли воздушное пространство, как мы можем вам его переправить? а никак, идите нахер!"

      так всё и будет. советую зулусу учить русский и морально настраиваться на жизнь в россии до конца дней своих. или пока срок давности не пройдёт. выехать из-за интерпола он уже никуда не сможет, сцапают в любом, даже транзитном, аэропорту.

      1
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      Рейтинг: +18117

      DVOK68 > fakeid 22 минуты назад

      Советовать будешь своим родителям...По этой теме хавальник прикрой свой,а то помойкой питерской попахивает даже через инет)))

      1
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      Рейтинг: +2514

      fakeid > fakeid 20 минут назад

      формально, конечно, он может сменить имя и получить гражданство беларуси. тем более, что он очень похож на белоруса. и ездить куда-нибудь под новыми данными. но лучше не в европу. гы-гы.

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      Рейтинг: +2514

      fakeid > DVOK68 19 минут назад

      я твоим советовал однажды. не послушались. в результате чего на свет появился твой коммент. гы-гы.

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      Рейтинг: +18117

      DVOK68 > fakeid 17 минут назад

      Мой коммент,это ещё приемлемо,а вот когда тебя на свет выродили-это полная помойка) Хоть с гы-гы хоть без гы-гы)

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      Рейтинг: +2514

      fakeid > DVOK68 15 минут назад

      ты просто не улавливаешь причинно-следственную связь, в силу недалёкого ума, который не позволяет тебе логически мыслить, лишь максимально прямолинейно, только и всего. такие дела. (гы-гы).

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      Рейтинг: +18117

      DVOK68 > fakeid 12 минут назад

      С такими как ты-это единственно верный способ общения,так что не обессудь,помоешный)))

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      Рейтинг: +2514

      fakeid > DVOK68 9 минут назад

      боюсь, твоё развитие не позволит тебе общаться со мной на равных, всегда ты будешь на дне (но предварительно унижен, что, впрочем, для тебя норма).

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      Рейтинг: +18117

      DVOK68 > fakeid 5 минут назад

      Если боишься-то не вылезай никуда,даже через инет...что ж ты твои родители труса такого воспроизвели..)

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      Рейтинг: +2514

      fakeid > DVOK68 1 минуту назад

      так я ж и говорю, что твой уровень интеллекта примерно на каком-то тарасофском дне, раз решил, что лучшая тактика - это родители. так себя ведут именно днищенские трусы, которые пытаются переложить свою трусость на других. но мы-то знаем.

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      Рейтинг: +1813

      jek718875 31 минуту назад

      Кокошу за табуретку отстранили и посадили,а тут на кону 4 тонны кокаина

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      Рейтинг: +2514

      fakeid 33 минуты назад

      гнидо с лыжой в ж*пе иногда говорит правильные вещи. удивительно.

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      Рейтинг: +18117

      DVOK68 > fakeid 3 минуты назад

      А ты гнидо с чем в ж"пе?)))))))

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      Рейтинг: +853

      Krics 34 минуты назад

      "Ходят слухи...,а" продажный лодочник "их разносит по умам."

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