Спаллетти оценил игру Хвичи в матче «Наполи» – «Ювентус»

Главный тренер «Наполи» Лучано Спаллетти высоко отозвался об игре вингера Хвичи Кварацхелии.

Неаполитанцы разгромили «Ювентус» со счетом 5:1.

Хвича забил сам и дважды ассистировал партнерам.

Также грузин стал лучшим игроком матча по трем показателям.

«У Кварацхелии техника одного из сильнейших игроков мира.

У него есть чувство гола, и он всегда находит самые неочевидные решения, которые максимально сложны для вратаря.

Хвича хорош во всех аспектах», – сказал Спаллетти.

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