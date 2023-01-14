Спаллетти оценил игру Хвичи в матче «Наполи» – «Ювентус»

Главный тренер «Наполи» Лучано Спаллетти высоко отозвался об игре вингера Хвичи Кварацхелии.
- Неаполитанцы разгромили «Ювентус» со счетом 5:1.
- Хвича забил сам и дважды ассистировал партнерам.
- Также грузин стал лучшим игроком матча по трем показателям.
«У Кварацхелии техника одного из сильнейших игроков мира.
У него есть чувство гола, и он всегда находит самые неочевидные решения, которые максимально сложны для вратаря.
Хвича хорош во всех аспектах», – сказал Спаллетти.
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Источник: Il Pallone Gonfiato