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    Спаллетти оценил игру Хвичи в матче «Наполи» – «Ювентус»

    Главный тренер «Наполи» Лучано Спаллетти высоко отозвался об игре вингера Хвичи Кварацхелии.

    • Неаполитанцы разгромили «Ювентус» со счетом 5:1.
    • Хвича забил сам и дважды ассистировал партнерам.
    • Также грузин стал лучшим игроком матча по трем показателям.

    «У Кварацхелии техника одного из сильнейших игроков мира.

    У него есть чувство гола, и он всегда находит самые неочевидные решения, которые максимально сложны для вратаря.

    Хвича хорош во всех аспектах», – сказал Спаллетти.

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    Источник: Il Pallone Gonfiato

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