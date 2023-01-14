Агапов: «Был в шоке, когда меня называли воспитанником «Спартака»

Новичок ЦСКА Илья Агапов заявил, что неправильно считать его воспитанником «Спартака».

– При переходе в ЦСКА кто-то из коллег представил тебя как воспитанника «Спартака», чтобы заголовок был ярче. Но ты же воспитанник «Рубина», так?

– Конечно, «Рубина»! Я видел эти заголовки, в шоке был, если честно. В Казани я рос с шести лет до, можно сказать, 18-ти.

А в «Спартаке» провел один год. Сами подумайте, чей я воспитанник?

Но понимаю, что в новость «воспитанник «Спартака» перешел в ЦСКА» зайдет куда больше людей.

– Расскажи, как ты оказался в системе «Спартака»?

– Когда дали понять, что «Рубину» я не нужен, как раз-таки Александр Салугин помог мне найти вариант. Я подписал контракт, отыграл там год.

А потом попал под закрытие «двойки», о продлении речь даже не шла – сразу поехал на просмотр в Нижний.

Кто знает, может, если бы «Спартак-2» не распустили, по-прежнему был в их системе.

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