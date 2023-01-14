«Наполи» крупно обыграл «Ювентус» (5:1) в домашнем матче 18-го тура Серии А.

Полузащитник неаполитанской команды Хвича Кварацхелия забил гол и сделал две результативные передачи.

Команда Лучано Спаллетти набрала 47 очков и оторвалась «Юве», который идет на втором месте, на десять очков.

«Ювентус» прервал серию из восьми побед подряд в чемпионате Италии.

Италия. Серия А. 18-й тур

Наполи – Ювентус – 5:1 (2:1) Текстовая онлайн-трансляция

Голы: 1:0 – Осимхен, 14; 2:0 – Кварацхелия, 39; 2:1 – Ди Мария, 42; 3:1 – Ррахмани, 55; 4:1 – Осимхен, 65; 5:1 – Эльмас, 72.

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