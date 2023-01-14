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    Серия А. «Наполи» разгромил «Ювентус» (5:1) и оторвался от него на 10 очков, у Хвичи 1+2

    «Наполи» крупно обыграл «Ювентус» (5:1) в домашнем матче 18-го тура Серии А.

    Полузащитник неаполитанской команды Хвича Кварацхелия забил гол и сделал две результативные передачи.

    Команда Лучано Спаллетти набрала 47 очков и оторвалась «Юве», который идет на втором месте, на десять очков.

    «Ювентус» прервал серию из восьми побед подряд в чемпионате Италии.

    Италия. Серия А. 18-й тур

    Наполи – Ювентус – 5:1 (2:1) Текстовая онлайн-трансляция

    Голы: 1:0 – Осимхен, 14; 2:0 – Кварацхелия, 39; 2:1 – Ди Мария, 42; 3:1 – Ррахмани, 55; 4:1 – Осимхен, 65; 5:1 – Эльмас, 72.

    Календарь Серии А

    Турнирная таблица Серии А

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    Источник: «Бомбардир»

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    Комментарии3
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      Рейтинг: +1841

      alefreddy 1 час назад

      очень прилично отыграли идут в лидерах

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      Рейтинг: +3991

      raritet 1 час назад

      Спалетти хорошую банду собрал . Так и до чемпионства недалеко.

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      Рейтинг: +466

      Таврида 1 час назад

      Разложили туринцев на запчасти. Весомая заявка на скудетто.

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