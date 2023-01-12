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  • Агент Буффона ответил, закончит ли 44-летний вратарь карьеру в этом году

Агент Буффона ответил, закончит ли 44-летний вратарь карьеру в этом году

12 января 2023, 20:37
3

Сильвано Мартина, агент голкипера «Пармы» Джанлуиджи Буффона, прояснил будущее футболиста, которому в конце января исполнится 45 лет.

«У него осталось два года контракта, но мы поговорим в конце сезона, и Джиджи сможет принять лучшее для себя решение.

Конечно, он всe ещe чувствует себя конкурентоспособным. На мой взгляд, если «Парма» выйдет в Серию А, то он обязательно продолжит карьеру.

Если нет, он всe равно может продолжить, но только если они будут на вершине. Серия B – очень сложная лига, и то, что «Парма» сделала в матче Кубка Италии с «Интером», доказывает это», – сказал агент.

  • В этом сезоне Буффон пропустил 7 голов в 4 матчах.
  • Осенью у него была травма подколенного сухожилия.
  • «Парма» идет на 6-м месте в Серии B после 19 туров.

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Источник: Football Italia
Италия. Серия А Парма Буффон Джанлуиджи
Комментарии (3)
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Amorphis
1673550934
Помню его в Парме, в том тысячелетии! Вот истинная легенда!
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ItalianFootball
1673594986
Ухх если Парма выйдет в Серию А. Матч с Юве весь мир посмотрит)
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zigbert
1673597439
Пусть не такой и молодой но опыт у Буффона не отнять.
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