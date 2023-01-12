Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Игра: вспомните 20 самых дорогих трансферов в истории футбола
    Игра: вспомните 20 самых дорогих трансферов в истории футбола
    2 Игра: вспомните все 50 команд в истории чемпионата России
    Игра: вспомните все 50 команд в истории чемпионата России
    3 Тест на знание РПЛ: отгадайте 10 игроков по необычному фото
    Тест на знание РПЛ: отгадайте 10 игроков по необычному фото

    Агент Буффона ответил, закончит ли 44-летний вратарь карьеру в этом году

    Сильвано Мартина, агент голкипера «Пармы» Джанлуиджи Буффона, прояснил будущее футболиста, которому в конце января исполнится 45 лет.

    «У него осталось два года контракта, но мы поговорим в конце сезона, и Джиджи сможет принять лучшее для себя решение.

    Конечно, он всe ещe чувствует себя конкурентоспособным. На мой взгляд, если «Парма» выйдет в Серию А, то он обязательно продолжит карьеру.

    Если нет, он всe равно может продолжить, но только если они будут на вершине. Серия B – очень сложная лига, и то, что «Парма» сделала в матче Кубка Италии с «Интером», доказывает это», – сказал агент.

    • В этом сезоне Буффон пропустил 7 голов в 4 матчах.
    • Осенью у него была травма подколенного сухожилия.
    • «Парма» идет на 6-м месте в Серии B после 19 туров.

    Получи до 10 000 рублей за регистрацию

    Новости по теме
    Фанаты «Интера» оскорбляли Буффона во время матча Кубка Италии
    «Для меня он лучший». Щесны сравнил Яшина и Буффона 3
    Буффон назвал топ-5 вратарей мира
    Источник: Football Italia

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 20:37
    Рекомендуем
    Комментарии0
    ...
    • Читайте нас: 
    11