Агент Буффона ответил, закончит ли 44-летний вратарь карьеру в этом году

Сильвано Мартина, агент голкипера «Пармы» Джанлуиджи Буффона, прояснил будущее футболиста, которому в конце января исполнится 45 лет.

«У него осталось два года контракта, но мы поговорим в конце сезона, и Джиджи сможет принять лучшее для себя решение.

Конечно, он всe ещe чувствует себя конкурентоспособным. На мой взгляд, если «Парма» выйдет в Серию А, то он обязательно продолжит карьеру.

Если нет, он всe равно может продолжить, но только если они будут на вершине. Серия B – очень сложная лига, и то, что «Парма» сделала в матче Кубка Италии с «Интером», доказывает это», – сказал агент.

В этом сезоне Буффон пропустил 7 голов в 4 матчах.

Осенью у него была травма подколенного сухожилия.

«Парма» идет на 6-м месте в Серии B после 19 туров.

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