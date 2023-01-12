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    Гончаренко рассказал о своем отношении к возможному уходу РФС в Азию

    Главный тренер «Урала» Виктор Гончаренко порассуждал о том, что российский футбол может перейти из Европы в Азию.

    «Мне сложно понять, как можно отказаться от гимна Лиги чемпионов. Вообще не представляю, что такое азиатский футбол.

    Хотя все проекты в самом начале кажутся безумными. Мы люди подневольные, но понятно, что азиатский футбол с Россией не вяжется», – сказал Гончаренко.

    • Сборная России отстранена от участия в турнирах под эгидой ФИФА и УЕФА на неопределенный срок.
    • Команда уже пропустила ЧМ-2022 и Лигу наций, а также не сыграет в отборе Евро-2024.
    • Клубы РПЛ дисквалифицированы в еврокубках как минимум до конца сезона-2022/23.

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    Источник: «Чемпионат»

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