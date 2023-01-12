Гончаренко рассказал о своем отношении к возможному уходу РФС в Азию

Главный тренер «Урала» Виктор Гончаренко порассуждал о том, что российский футбол может перейти из Европы в Азию.

«Мне сложно понять, как можно отказаться от гимна Лиги чемпионов. Вообще не представляю, что такое азиатский футбол.

Хотя все проекты в самом начале кажутся безумными. Мы люди подневольные, но понятно, что азиатский футбол с Россией не вяжется», – сказал Гончаренко.

Сборная России отстранена от участия в турнирах под эгидой ФИФА и УЕФА на неопределенный срок.

Команда уже пропустила ЧМ-2022 и Лигу наций, а также не сыграет в отборе Евро-2024.

Клубы РПЛ дисквалифицированы в еврокубках как минимум до конца сезона-2022/23.

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