В ПСВ отреагировали на новость о переговорах с «Краснодаром» по трансферу Сперцяна

Пресс-служба ПСВ отреагировала на информацию о том, что клуб из Нидерландов проведет в январе переговоры с «Краснодаром» по трансферу полузащитника Эдуарда Сперцяна.

«Мы никогда не комментируем информацию, связанную с трансферными новостями клуба», – заявили в клубе.

В этом сезоне Сперцян забил 10 голов и сделал 6 ассистов в 21 матче.

Его контракт с «Краснодаром» действует до 2026 года.

Рыночная стоимость игрока сборной Армении – 9 миллионов евро.

Получи до 10 000 рублей за регистрацию