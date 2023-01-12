В ПСВ отреагировали на новость о переговорах с «Краснодаром» по трансферу Сперцяна

Пресс-служба ПСВ отреагировала на информацию о том, что клуб из Нидерландов проведет в январе переговоры с «Краснодаром» по трансферу полузащитника Эдуарда Сперцяна.
«Мы никогда не комментируем информацию, связанную с трансферными новостями клуба», – заявили в клубе.
- В этом сезоне Сперцян забил 10 голов и сделал 6 ассистов в 21 матче.
- Его контракт с «Краснодаром» действует до 2026 года.
- Рыночная стоимость игрока сборной Армении – 9 миллионов евро.
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Источник: «Чемпионат»