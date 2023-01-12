Орлов одним словом охарактеризовал Соболева

Журналист Геннадий Орлов высказался о нападающем «Спартака» Александре Соболеве.

«Я бы не приветствовал Соболева в «Зените». «Зенит» — цивилизованный клуб. Та же история с Родригао возмутила всех настоящих болельщиков клуба. Так нельзя себя вести. Соболев — забияка.

Плюс, мне кажется, что есть молодые игроки, которые перспективнее Соболева», – сказал Орлов.

В сезоне РПЛ у Соболева 16 матчей, 7 голов, 7 ассистов.

«Зенит» лидирует в РПЛ.

«Спартак» идет 2-м, отставая на 6 очков.

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