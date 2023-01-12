Орлов одним словом охарактеризовал Соболева

В целом же, футболеры "Зенит"а хороши, когда имеют численное превосходство, имея на поле в составе трех решал и двух на VARе)
Более того, как было продемонстрировано на ТВ эти мрази в раздевалке после игры занимаются мужеложеством, красуясь при этом перед камерой.
Другое же их любимое занятие — ОНАНИЗМ, благодаря которому они укрепляют организм и сокращают расходы на б...дей)
Журналист Геннадий Орлов высказался о нападающем «Спартака» Александре Соболеве.
«Я бы не приветствовал Соболева в «Зените». «Зенит» — цивилизованный клуб. Та же история с Родригао возмутила всех настоящих болельщиков клуба. Так нельзя себя вести. Соболев — забияка.
Плюс, мне кажется, что есть молодые игроки, которые перспективнее Соболева», – сказал Орлов.
- В сезоне РПЛ у Соболева 16 матчей, 7 голов, 7 ассистов.
- «Зенит» лидирует в РПЛ.
- «Спартак» идет 2-м, отставая на 6 очков.
Регистрируйся и получи 2000 рублей бесплатно