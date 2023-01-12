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    Орлов одним словом охарактеризовал Соболева

    Журналист Геннадий Орлов высказался о нападающем «Спартака» Александре Соболеве.

    «Я бы не приветствовал Соболева в «Зените». «Зенит» — цивилизованный клуб. Та же история с Родригао возмутила всех настоящих болельщиков клуба. Так нельзя себя вести. Соболев — забияка.

    Плюс, мне кажется, что есть молодые игроки, которые перспективнее Соболева», – сказал Орлов.

    • В сезоне РПЛ у Соболева 16 матчей, 7 голов, 7 ассистов.
    • «Зенит» лидирует в РПЛ.
    • «Спартак» идет 2-м, отставая на 6 очков.

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    Источник: Sport24

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    Комментарии15
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      Рейтинг: +497

      rac531 14 минут назад



      В целом же, футболеры "Зенит"а хороши, когда имеют численное превосходство, имея на поле в составе трех решал и двух на VARе)
      Более того, как было продемонстрировано на ТВ эти мрази в раздевалке после игры занимаются мужеложеством, красуясь при этом перед камерой.
      Другое же их любимое занятие — ОНАНИЗМ, благодаря которому они укрепляют организм и сокращают расходы на б...дей)

      1
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      Рейтинг: +7882

      nik55 22 минуты назад

      «Зенит» -----ПОМОЙКА для Бразильских футболеров

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      Рейтинг: +497

      rac531 38 минут назад

      Это "Зенит"цивилизованный клуб?
      Если говорить о потасовке со "Спартаком", то можно сделать следующие основные выводы:
      1. Это команда истеричных латиносов, которые поняв, что не могут выиграть матч, за который им обещали большие деньги, перешли на грубейшую игру, пытаясь покалечить спартаковцев.
      2. Это сборище трусливых футболеров, которые могут драться, имея численное превосходство, и используя самые подлые приемы.
      Например, эпизод когда эта бездарь, который ЕРОХИН, схватил сзади КВИНСИ за горла, а два другие костолома стали его избивать руками и ногами. И только вмешательство ШАМАР,А когда он вмазал пару раз в харю РОДРИГАО, заставило этих подонков бежать быстрее лани.
      https://youtu.be/5NiN787CKD4
      https://www.youtube.com/watch?v=67BZHx5onK

      1
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      Рейтинг: +1161

      сутулая собака и лисы > rac531 34 минуты назад

      да нет тут хороших и плохих.
      обе команды повели себя как придурки.
      бывает.

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      Рейтинг: +706

      111ax 51 минуту назад

      да он дебилоид, по морде не получал видимо нормально еще

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      Рейтинг: +506

      Болотоход 1 час назад

      У то правильно пед ринье
      разное скупайте(((( а на деда обижаться не нужно старческий маразм))

      2
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      Рейтинг: +107

      ПалкоВводецъ (returned) 1 час назад

      Неприятный типок. Склизкий какой то. Бугай здоровый, а умишко с пуговку от парток. Гыгыгы

      1
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      Рейтинг: +497

      rac531 > ПалкоВводецъ (returned) 21 минуту назад

      Согласен)
      Родригао дерьмо известное)
      Впрочем, как и остальные латиносы)

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      Рейтинг: +27960

      JTherry 1 час назад

      да за бом.жей скоро все бразильские бом.жи переедут играть, Алешенька всех скупит оптом... днем с огнем в Бразилии настоящего "пед.риньо" будет не сыскать...)

      5
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      Рейтинг: +16781

      Barmaleushka > JTherry 1 час назад

      да за св.и ней скоро все дельфинские св.и ньи будут играть , а так же иностранные барыги и прочий мелко-уголовный элемент , скрывающиеся от фемиды

      1
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      Рейтинг: +1161

      сутулая собака и лисы 1 час назад

      Я бы не приветствовал Родригао в «Спартаке». «Спартак» — цивилизованный клуб. Та же история с Шамаром возмутила всех настоящих болельщиков клуба. Так нельзя себя вести. Родригао — забияка.

      агам.

      5
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      Рейтинг: +16781

      Barmaleushka > сутулая собака и лисы 1 час назад

      цивилизованный клуп )))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))

      0
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      Рейтинг: +1161

      сутулая собака и лисы > Barmaleushka 55 минут назад

      ты пытался что-то сказать, но не вышло?

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      Рейтинг: +497

      rac531 > сутулая собака и лисы 9 минут назад

      ШАМАР поступил и как друг, и, как член коллектива, спасая КВИНСИ от трех озверевших зенитовцев, которые хотели покалечить ПРОМЕСА!
      Посмотрите, как этот трусливый и бездарный Ерошкин держит за горло спартаковца, а двое латиносов начинают его избивать, используя и ноги, и руки.
      https://youtu.be/5NiN787CKD4
      https://www.youtube.com/watch?v=67BZHx5onKc

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      Рейтинг: +2337

      CSKA471 1 час назад

      Тут по делу

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