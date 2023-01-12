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    Гончаренко: «Акинфеев кричит: «Михалыч, меняй Витиньо, ***!». А Марио говорит по-русски: «Михалыч, не надо, Витиньо топ»

    Экс-тренер ЦСКА Виктор Гончаренко рассказал, понимает ли защитник Марио Фернандес русский язык.

    – Русский он понимал?

    – Да. Марио просто боялся разговаривать. Были моменты, когда Марио был в тренажeрном зале, а переводчик ещe нет, я к нему подходил и тихо говорил: «Марио, я же знаю, что ты всe понимаешь». Он такой: «Да, да».

    Кстати, был очень смешной случай. Играем матч, Акинфеев мне кричит: «Михалыч, меняй Витиньо, ***!»

    В этот момент мимо меня по бровке пробегает Марио и на русском мне говорит: «Михалыч, не надо Витиньо менять, Витиньо топ». То есть Марио понял, что сказал Акинфеев, ха-ха.

    • Бразилец провел в ЦСКА 10 сезонов.
    • Его статистика – 329 матчей, 11 голов, 47 ассистов.
    • Сейчас Фернандес выступает за «Интернасьонал».

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    Источник: «Чемпионат»

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    Комментарии2
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      Рейтинг: +2883

      Play 1 час назад

      Фернандес по русски говорил, да ладно

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      Рейтинг: +12762

      Алексей З 2 часа назад

      Эта фигня в конце концов ждёт и Питер. Семак уже сейчас боится менять бразильцев, там сейчас не хилая "банда" собралась.
      "хвост управляет собакой".

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