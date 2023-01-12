Гончаренко: «Акинфеев кричит: «Михалыч, меняй Витиньо, ***!». А Марио говорит по-русски: «Михалыч, не надо, Витиньо топ»

Экс-тренер ЦСКА Виктор Гончаренко рассказал, понимает ли защитник Марио Фернандес русский язык.

– Русский он понимал?

– Да. Марио просто боялся разговаривать. Были моменты, когда Марио был в тренажeрном зале, а переводчик ещe нет, я к нему подходил и тихо говорил: «Марио, я же знаю, что ты всe понимаешь». Он такой: «Да, да».

Кстати, был очень смешной случай. Играем матч, Акинфеев мне кричит: «Михалыч, меняй Витиньо, ***!»

В этот момент мимо меня по бровке пробегает Марио и на русском мне говорит: «Михалыч, не надо Витиньо менять, Витиньо топ». То есть Марио понял, что сказал Акинфеев, ха-ха.

Бразилец провел в ЦСКА 10 сезонов.

Его статистика – 329 матчей, 11 голов, 47 ассистов.

Сейчас Фернандес выступает за «Интернасьонал».

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