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    Абаскаль объяснил, почему игрокам «Спартака» запретили общаться с журналистами

    Главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль назвал причину запрета для футболистов разговаривать с представителями СМИ.

    «Почему закрыли медосмотр? Все тренеры разные. Я считаю, что этот процесс должен быть приватным. Это не должно выходить за пределы.

    Мы обязательно сможем пообщаться с журналистами, как это было, когда мы приглашали вас в Тарасовку.

    Мы должны давать возможность нашей пресс-службе создавать эксклюзив. Потому что сейчас медиа и так находятся везде», – сказал Абаскаль.

    • «Спартак» набрал 36 очков в 17 турах РПЛ.
    • Отставание от лидирующего «Зенита» – 6 баллов.

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    Источник: «Чемпионат»

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    Сегодня, 12:47
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +1422

      вальтер79 1 час назад

      совдеповские методы в деле при советах тоже все инкогнито было

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      Рейтинг: +12748

      Алексей З 2 часа назад

      Всё верно.
      Вы же ( журналисты) зае...те всю команду вопросами о Промесе.
      Вам хорошо платят за всякий "мусор" о Спартаке.
      Ждите убогие , придёт время вас позовут.

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      Рейтинг: +21

      BoevStas1 2 часа назад

      Правильно говорит,это всё таки не дом2.

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