Абаскаль объяснил, почему игрокам «Спартака» запретили общаться с журналистами

Главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль назвал причину запрета для футболистов разговаривать с представителями СМИ.

«Почему закрыли медосмотр? Все тренеры разные. Я считаю, что этот процесс должен быть приватным. Это не должно выходить за пределы.

Мы обязательно сможем пообщаться с журналистами, как это было, когда мы приглашали вас в Тарасовку.

Мы должны давать возможность нашей пресс-службе создавать эксклюзив. Потому что сейчас медиа и так находятся везде», – сказал Абаскаль.

«Спартак» набрал 36 очков в 17 турах РПЛ.

Отставание от лидирующего «Зенита» – 6 баллов.

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