«Спартак» и «Локомотив» запретили игрокам общаться со СМИ

«Спартак» и «Локомотив» на этой неделе прошли медосмотр в Москве. Игроков обоих клубов встречали журналисты, но футболистам было запрещено общаться с репортерами.

«Спартак» запретил своим футболистам общаться со СМИ. Аналогичное распоряжение было от руководство «Локо» (грозили даже штрафами). А еще вчера тренер «Химок» бежал через сугробы от вопросов журналистов.

Друзья, вы играете в полностью изолированном чемпионате. Матчей в России не было уже месяц и не будет еще полтора. Вы зарабатываете деньги в индустрии развлечений и должны делать Лигу интересной. А вместо этого вы молчите и затыкаете рты своим игрокам. Зачем? Чего вы боитесь?» – написал по ситуации журналист Севастиан Терлецкий.

«Спартак» идет в РПЛ 2-м.

«Локомотив» занимает место в зоне переходных матчей.

Обе команды проведут сборы в ОАЭ.

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