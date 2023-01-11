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    «Спартак» и «Локомотив» запретили игрокам общаться со СМИ

    «Спартак» и «Локомотив» на этой неделе прошли медосмотр в Москве. Игроков обоих клубов встречали журналисты, но футболистам было запрещено общаться с репортерами.

    «Спартак» запретил своим футболистам общаться со СМИ. Аналогичное распоряжение было от руководство «Локо» (грозили даже штрафами). А еще вчера тренер «Химок» бежал через сугробы от вопросов журналистов.

    Друзья, вы играете в полностью изолированном чемпионате. Матчей в России не было уже месяц и не будет еще полтора. Вы зарабатываете деньги в индустрии развлечений и должны делать Лигу интересной. А вместо этого вы молчите и затыкаете рты своим игрокам. Зачем? Чего вы боитесь?» – написал по ситуации журналист Севастиан Терлецкий.

    • «Спартак» идет в РПЛ 2-м.
    • «Локомотив» занимает место в зоне переходных матчей.
    • Обе команды проведут сборы в ОАЭ.

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    Источник: телеграм-канал Севастиана Терлецкого

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    Комментарии5
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      Рейтинг: +1134

      сутулая собака и лисы 42 минуты назад

      - соболев, в какой позе вы трахаете жену?
      - ...
      - ВЫ ОБЯЗАНЫ ОТВЕЧАТЬ1!!! МЫ СМИ!11!1111

      0
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      Рейтинг: +80

      AlexanderFCSM 43 минуты назад

      Севастиан? прости Боже кто тебя назвал, но че за дичь ты несешь? абсолютно нормальная ситуация когда игрокам запрещают давать интервью, нехер воду лить и инфоповоды таким как ты давать

      1
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      Рейтинг: +16646

      NewLife 52 минуты назад

      Если бы были нормальные СМИ, а не желтая заказуха типа РБ Спорт.

      1
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      Рейтинг: +644

      gunstilzit 1 час назад

      Друзья, вы играете в полностью изолированном чемпионате. Матчей в России не было уже месяц и не будет еще полтора. Вы зарабатываете деньги в индустрии развлечений и должны делать Лигу интересной. А вместо этого вы молчите и затыкаете рты своим игрокам. Зачем? Чего вы боитесь?» – написал по ситуации журналист Севастиан Терлецкий.

      Вам,старейшей профессии,какая разница?
      Сами придумаете.

      1
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      Рейтинг: +1828

      alefreddy 1 час назад

      военная тайна мешает

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