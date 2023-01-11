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«Спартак» и «Локомотив» запретили игрокам общаться со СМИ

11 января 2023, 18:30
7

«Спартак» и «Локомотив» на этой неделе прошли медосмотр в Москве. Игроков обоих клубов встречали журналисты, но футболистам было запрещено общаться с репортерами.

«Спартак» запретил своим футболистам общаться со СМИ. Аналогичное распоряжение было от руководство «Локо» (грозили даже штрафами). А еще вчера тренер «Химок» бежал через сугробы от вопросов журналистов.

Друзья, вы играете в полностью изолированном чемпионате. Матчей в России не было уже месяц и не будет еще полтора. Вы зарабатываете деньги в индустрии развлечений и должны делать Лигу интересной. А вместо этого вы молчите и затыкаете рты своим игрокам. Зачем? Чего вы боитесь?» – написал по ситуации журналист Севастиан Терлецкий.

  • «Спартак» идет в РПЛ 2-м.
  • «Локомотив» занимает место в зоне переходных матчей.
  • Обе команды проведут сборы в ОАЭ.

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Источник: телеграм-канал Севастиана Терлецкого
Россия. Премьер-лига Спартак Локомотив
Комментарии (7)
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alefreddy
1673453258
военная тайна мешает
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gunstilzit
1673453749
Друзья, вы играете в полностью изолированном чемпионате. Матчей в России не было уже месяц и не будет еще полтора. Вы зарабатываете деньги в индустрии развлечений и должны делать Лигу интересной. А вместо этого вы молчите и затыкаете рты своим игрокам. Зачем? Чего вы боитесь?» – написал по ситуации журналист Севастиан Терлецкий. Вам,старейшей профессии,какая разница? Сами придумаете.
Ответить
NewLife
1673455444
Если бы были нормальные СМИ, а не желтая заказуха типа РБ Спорт.
Ответить
AlexanderFCSM
1673455979
Севастиан? прости Боже кто тебя назвал, но че за дичь ты несешь? абсолютно нормальная ситуация когда игрокам запрещают давать интервью, нехер воду лить и инфоповоды таким как ты давать
Ответить
сутулая собака и лисы
1673456046
- соболев, в какой позе вы трахаете жену? - ... - ВЫ ОБЯЗАНЫ ОТВЕЧАТЬ1!!! МЫ СМИ!11!1111
Ответить
aaaaahhhh
1673463078
Севастиан Терлецкий -надеюсь это псевдоним?:))))))
Ответить
фанат джигурды
1673465426
Да ладно, пусть мудазян говорит, потому что это единственное, что этот недоара умеет в футболе.
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