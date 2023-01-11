«Спартак» и «Локомотив» запретили игрокам общаться со СМИ

- соболев, в какой позе вы трахаете жену?
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«Спартак» и «Локомотив» на этой неделе прошли медосмотр в Москве. Игроков обоих клубов встречали журналисты, но футболистам было запрещено общаться с репортерами.
«Спартак» запретил своим футболистам общаться со СМИ. Аналогичное распоряжение было от руководство «Локо» (грозили даже штрафами). А еще вчера тренер «Химок» бежал через сугробы от вопросов журналистов.
Друзья, вы играете в полностью изолированном чемпионате. Матчей в России не было уже месяц и не будет еще полтора. Вы зарабатываете деньги в индустрии развлечений и должны делать Лигу интересной. А вместо этого вы молчите и затыкаете рты своим игрокам. Зачем? Чего вы боитесь?» – написал по ситуации журналист Севастиан Терлецкий.
- «Спартак» идет в РПЛ 2-м.
- «Локомотив» занимает место в зоне переходных матчей.
- Обе команды проведут сборы в ОАЭ.
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