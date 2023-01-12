Абаскаль отреагировал на слухи о возможном уходе из «Спартака»

Главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль прокомментировал информацию, что его зовут работать в Испанию.

«Слухи об интересе ко мне от команд из Ла Лиги? Я могу гарантировать свое желание работать в «Спартаке», улучшать команду, радовать болельщиков.

Всe остальное – слухи. Мы должны радовать болельщиков, чтобы они радовались не только великой истории клуба, но и радовались текущим результатам», – сказал испанец.

Абаскаль летом возглавил «Спартак» вместо Паоло Ваноли.

Контракт с ним рассчитан до 2024 года.

Команда идет на 2-м месте в РПЛ с 6-очковым отставанием от «Зенита».

Регистрируйся и получи 2000 рублей бесплатно