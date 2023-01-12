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    Абаскаль отреагировал на слухи о возможном уходе из «Спартака»

    Главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль прокомментировал информацию, что его зовут работать в Испанию.

    «Слухи об интересе ко мне от команд из Ла Лиги? Я могу гарантировать свое желание работать в «Спартаке», улучшать команду, радовать болельщиков.

    Всe остальное – слухи. Мы должны радовать болельщиков, чтобы они радовались не только великой истории клуба, но и радовались текущим результатам», – сказал испанец.

    • Абаскаль летом возглавил «Спартак» вместо Паоло Ваноли.
    • Контракт с ним рассчитан до 2024 года.
    • Команда идет на 2-м месте в РПЛ с 6-очковым отставанием от «Зенита».

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    Источник: «Чемпионат»

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    Комментарии5
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      Рейтинг: +1422

      вальтер79 1 час назад

      Красиво ржавый стелет а завтра уже в Испании будет тренить)))

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      Рейтинг: +12748

      Алексей З 2 часа назад

      Именно из -за таких "слухов" и появилось ограничение по общению с представителями второй древнейшей профессии.
      Вашу ложь ( преднамеренную ) незачем комментировать.

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      Рейтинг: +1276

      Taps 3 часа назад

      Давай, до свидания ...

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      Ответить
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      Рейтинг: +20626

      derrik2000 > Taps 2 часа назад

      А чё так?

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      Рейтинг: +12748

      Алексей З > Taps 2 часа назад

      Очко заиграло ?
      Подмывайтесь гы-гы-гы.

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