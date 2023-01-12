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    Тихонов оценил шансы «Спартака» на чемпионство в этом сезоне

    Бывший капитан «Спартака» Андрей Тихонов высказался о перспективах московской команды выиграть РПЛ-2022/23.

    «Реально ли бороться за чемпионство? «Спартак» сыграет восемь матчей дома, «Торпедо» и «Химки» – это опять же Москва, Самара – ослабленная Самара в очередной раз.

    «Пари НН» рядом с Москвой, и единственная тяжелейшая игра – выезд с «Зенитом», где всe определится. У «Спартака» неплохой график, у команды хорошие шансы.

    С Кубком что делать? Надо выигрывать.

    Какое место займет «Спартак» по итогам чемпионата? Первое», – сказал Тихонов.

    • «Спартак» набрал 36 очков в 17 турах РПЛ.
    • Отставание от лидирующего «Зенита» – 6 баллов.

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    Источник: «Матч ТВ»

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