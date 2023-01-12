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    «Зенит» получит скидку при возможном трансфере Педро из «Коринтианса»

    «Зенит» и «Коринтианс» имеют договоренность по поводу возможного трансфера 16-летнего полузащитника Педро Энрике.

    У петербуржцев есть приоритетное право выкупа игрока. Также стороны согласовали скидку.

    «В случае если в бразильский клуб придет предложение от какого-либо европейского гранда, они обязаны известить «Зенит» и предложить им трансфер игрока за меньшую сумму», – сообщил источник «Чемпионата».

    • Отступные в контракте Энрике – 50 миллионов евро.
    • «Коринтианс» выкупил у «Зенита» часть прав на форварда Юри Алберто.
    • Чемпион России взамен получил защитника Роберта Ренана и хавбека Ду Кейроса.

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    Источник: «Чемпионат»

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