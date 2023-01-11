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    «По-футбольному он покруче». Гончаренко сравнил Месси и Марадону

    Главный тренер «Урала» Виктор Гончаренко провел сравнение между бывшим и нынешним форвардами сборной Аргентины: Диего Марадоной и Лионелем Месси.

    «Месси подводил себя к чемпионату мира. Не секрет, что у него большое влияние на сборную в плане выбора состава: кого брать, а кого — не брать. Не просто так же Мауро Икарди не вызывают. Но, наверное, он имеет право на такое. Хосеп Гвардиола рассказывал, что после одной из тренировок Месси сказал ему, что хочет всегда играть с Серхио Бускетсом в одной команде.

    Лионель Скалони выстроил феноменальную Аргентину ― все игроки понимали, что за Месси надо бегать и отрабатывать. Гвардиола давно всe сказал: «Подстрой под Месси игру и никогда его не меняй».

    Месси стал круче Марадоны. Всe-таки во времена Диего был другой футбол. Да, Марадона был наглее, в жизни всe попробовал: наркотики, богатство, девушки. Но всe равно по-футбольному Месси покруче», – сказал Гончаренко.

    • У Месси 7 «Золотых мячей».
    • В декабре он впервые взял ЧМ.
    • Месси близок к продлению контракта с «ПСЖ».

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    Источник: «Чемпионат»

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