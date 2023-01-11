«По-футбольному он покруче». Гончаренко сравнил Месси и Марадону

Главный тренер «Урала» Виктор Гончаренко провел сравнение между бывшим и нынешним форвардами сборной Аргентины: Диего Марадоной и Лионелем Месси.

«Месси подводил себя к чемпионату мира. Не секрет, что у него большое влияние на сборную в плане выбора состава: кого брать, а кого – не брать. Не просто так же Мауро Икарди не вызывают. Но, наверное, он имеет право на такое. Хосеп Гвардиола рассказывал, что после одной из тренировок Месси сказал ему, что хочет всегда играть с Серхио Бускетсом в одной команде.

Лионель Скалони выстроил феноменальную Аргентину – все игроки понимали, что за Месси надо бегать и отрабатывать. Гвардиола давно всe сказал: «Подстрой под Месси игру и никогда его не меняй».

Месси стал круче Марадоны. Всe-таки во времена Диего был другой футбол. Да, Марадона был наглее, в жизни всe попробовал: наркотики, богатство, девушки. Но всe равно по-футбольному Месси покруче», – сказал Гончаренко.

У Месси 7 «Золотых мячей».

В декабре он впервые взял ЧМ.

Месси близок к продлению контракта с «ПСЖ».

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