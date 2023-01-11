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  • «По-футбольному он покруче». Гончаренко сравнил Месси и Марадону

«По-футбольному он покруче». Гончаренко сравнил Месси и Марадону

11 января 2023, 21:27
3

Главный тренер «Урала» Виктор Гончаренко провел сравнение между бывшим и нынешним форвардами сборной Аргентины: Диего Марадоной и Лионелем Месси.

«Месси подводил себя к чемпионату мира. Не секрет, что у него большое влияние на сборную в плане выбора состава: кого брать, а кого – не брать. Не просто так же Мауро Икарди не вызывают. Но, наверное, он имеет право на такое. Хосеп Гвардиола рассказывал, что после одной из тренировок Месси сказал ему, что хочет всегда играть с Серхио Бускетсом в одной команде.

Лионель Скалони выстроил феноменальную Аргентину – все игроки понимали, что за Месси надо бегать и отрабатывать. Гвардиола давно всe сказал: «Подстрой под Месси игру и никогда его не меняй».

Месси стал круче Марадоны. Всe-таки во времена Диего был другой футбол. Да, Марадона был наглее, в жизни всe попробовал: наркотики, богатство, девушки. Но всe равно по-футбольному Месси покруче», – сказал Гончаренко.

  • У Месси 7 «Золотых мячей».
  • В декабре он впервые взял ЧМ.
  • Месси близок к продлению контракта с «ПСЖ».

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Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Франция. Лига 1 Урал ПСЖ Аргентина Месси Лионель Марадона Диего Гончаренко Виктор
Комментарии (3)
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Fialet
1673470649
Всё, ганчаренка для меня упал.
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BAIv
1673471216
можно сказать по другому, все пляшут под миллиардера Месси, а Марадона играл в футбол, а не покупал себе подхалимов!
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_Marqella_
1673477769
Мне тоже Месси больше нравится,Марадонна и руками забивал на ЧМ,что не есть хорошо...
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